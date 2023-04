16 años del terremoto y posterior tsunami que cobró la vida de 10 ayseninos

3 de ellos fueron encontrados otros 7 quedaron en las aguas

del fiordo Aysén

Con toque de sirena poco antes de las dos de la tarde, este 21 de abril

familiares de las víctimas del terremoto y posterior tsunami ocurrido el

2007, dieron inicio a un oficio religioso por sus seres queridos,

actividad que se realizó en el cementerio de Puerto Aysén, en el

memorial que recuerda a las 10 personas que fallecieron tras este

evento de la naturaleza.

“Cuando tu sepultas a un familiar se cierra un ciclo, nosotros hacemos

tantos rituales porque no tenemos el cuerpo de nuestros familiares,

entonces, es difícil cerrar un ciclo si tú no tienes el cuerpo. Este es un

momento de encuentro, de no olvidarnos, pero siempre están

presentes en la vida cotidiana de uno, yo he conversado con otros

familiares y les pasa exactamente lo mismo, tampoco se olvidan tan

fácil, marcaron mucho nuestras vidas y yo creo que a la comuna igual,

por todo lo que pasó ese día”, manifestó Ana Cerón, madre de Melisa y

esposa de Ricardo Figueroa, dos de las víctimas del fiordo.

“Perder un hijo nunca se borra”

Ana Cerón, dijo también que, sus familiares se convierten ángeles que

los cuidan a diario y en sentidas palabras recuerda que “perder un hijo

no tiene nombre”…

“Son parte de mi vida, son parte de mi historia, son parte de mi

familia, por lo tanto, nunca los voy a olvidar. Ellos son como ángeles

que uno tiene en el camino, siempre te van a estar protegiendo, esa es

mi visión porque soy católica y creo que hay una vida después de esta

vida. Perder un hijo nunca se borra, puedes tener nombre para la

viudez, puedes tener nombre para cualquier cosa, pero perder un hijo

no tiene nombre, entonces, eso es imborrable”.

Orar, permite “fortalecer la esperanza y tranquilizar el

corazón”

El sacerdote José Barría, es quien presidio el oficio religioso, pero a la

vez estuvo en esta significativa actividad como tío de una de las

víctimas del terremoto y posterior tsunami de 2007, el joven guardia

de seguridad Miguel Ángel Silva Barría.

“Como todos los años nosotros lo recordamos aferrados a nuestra fe, a

las promesas que tenemos guardadas en nuestro corazón y es que

Dios lo recibió en su santo reino a cada uno de nuestros seres queridos

y están descansando en el reino de los cielos. Para nosotros hoy es un

día bastante especial en este memorial, donde nos invita a recordar la

vida de ellos, también a descubrir como un va saliendo adelante,

aferrado a su gente, aferrado a la fe también, que ayuda mucho a

fortalecer la esperanza y a tranquilizar el corazón”.

Durante la tarde de este 21 de abril también se realizó una misa en

Puerto Aysén y para este sábado con apoyo de la Municipalidad, los

familiares viajaran al fiordo para recorrer cada uno de los sectores

donde sus seres queridos perdieron la vida hace ya 16 años atrás.