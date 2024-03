3 integrantes del Club Orcas de Aysén estarán en los procesos selectivos para la Federación Chilena de Natación

Diego Aguirre, Martina Mardones y Sebastián Mondaca, jóvenes

integrantes del Club Orcas de Aysén, participarán de un proceso a nivel

nacional, que podría significar que integren la Federación de Natación

de Chile.

En esta oportunidad, los ayseninos serán sometidos a una serie de

evaluaciones y concentraciones con la finalidad de potenciar sus

habilidades y prepararlos para su posible participación en selección

nacional con miras al Sudamericano juvenil 2025.

Respecto a esta información, la Seremi del Deporte de la región de

Aysén, María Eugenia Duran, comentó que este es, “un logro histórico

para la comuna de Aysén, según nos comentaba la presidenta de la

asociación, porque hay tres deportistas que están preseleccionados por

la Federación de Natación, lo cual, significa una tremenda posibilidad,

porque abre puertas de pasar a un siguiente nivel, al cual no estamos

generalmente muy acostumbrados, sobre todo en esta disciplina. En

realidad, yo creo que esto es fruto del trabajo que han realizado ellos,

los deportistas, el técnico, las familias, así es que, felicitarlos desde el

Ministerio del Deporte”.

Diego Aguirre, uno de los jóvenes preseleccionados, se refirió a la

importancia de representar a la región y cuáles son sus expectativas

ante esta posibilidad deportiva, “mi expectativa es poder mejorar mis

marcas, poder estar en el top y clasificar entre los mejores. En cuanto

a poder representar a mi región, me siento bastante orgulloso, muy

pocas personas pueden hacer eso, es como un sueño para mí. De

pequeño tengo esa ilusión de poder representar a mi país, pero

comenzamos representando a la región y me siento emocionado”.

En tanto, Sebastián Mondaca, se siente orgulloso de poder demostrar

el nivel que ha alcanzado la natación en Puerto Aysén, “contento con

el logro y la verdad creo que es algo que como comuna pudimos

demostrar lo que realmente podemos dar. Con esto estamos

demostrando que queremos llegar a la selección, representar al país,

existen muchas metas más por cumplir y este es un paso más a los

que queremos dar”.

La joven Martina Mardones, también ha sido preseleccionada por la

Federación Nacional de Natación y en pocas palabras expresó su

alegría por esta positiva noticia. “Estoy feliz, es algo que estaba

esperando y aprovecho de hacer un llamado a otros jóvenes a,

mentalizarse harto, intentar lograr todo lo que ellos se propongan y ser

positivos al nadar”.

Para esta nueva instancia, los jóvenes ayseninos requieren que las

autoridades, algunas empresas, los apoyen para solventar los gastos

de traslado y legista que significa la convocatoria recibida desde la

Federación Chilena de Natación.