A dos años de entrada en vigencia de la ley: 334 personas han cambiado el orden de sus apellidos en la región de Aysén Los apellidos más cambiados hasta el momento son Vargas, Jara y González

El pasado 11 de enero se cumplieron dos años de la entrada en vigencia de la ley 21.334,

normativa que permite el cambio en el orden de los apellidos, a nivel regional y según la

información entregada por el Servicio de Registro Civil e Identificación a la fecha existe

un total de 334 personas que han realizado dicho trámite.

Cabe mencionar que, de esta cifra, 185 corresponden a personas mayores de edad, 125

de ellos son mujeres y 60 son hombres, en tanto los menores de 18 años fueron 12, para

ello sus padres debieron presentar la solicitud en común acuerdo, opción vigente hasta

el 11 de enero del año recién pasado.

Ahora respecto a los recién nacidos que al momento de la inscripción de nacimiento

revirtieron sus apellidos, la información señala que son 137 de un total de 1.797

inscritos entre los años 2022 y 2023, siendo los apellidos más cambiados Vargas, Jara y

González.

El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro Castro se refirió a esta

temática indicando que “a dos años de entrada en vigencia de la ley 21.334 que permite

a las personas mayores de edad solicitar ante el Registro Civil el cambio en el orden de

los apellidos, tenemos un balance y este ha sido muy positivo, ya que 334 vecinos y

vecinas de la región de Aysén han realizado este trámite administrativo, que antes se

debía hacer vía judicial y hoy día se facilita el acceso para que las personas puedan hacer

este trámite, ello releva los principios de igualdad y de equidad de que puedan llevar

tanto el apellido de la madre o del padre de acuerdo a la voluntad en principio de los

padres cuando hacen esta inscripción de nacimiento, y sino cuando el hijo o hija

cumplen la mayoría de edad que pueda hacer esta rectificación administrativa ante las

oficinas del Registro Civil, evidentemente esta ley también resguarda de que haya

restricciones de personas que no pueden realizar este trámite, por ejemplo aquellas que

están procesadas, formalizadas o con órdenes de detención pendiente en la Justicia, por

tanto si tiene esa situación o condición no puede efectuar este trámite, así también que

aquellos que han sido condenados por delitos sexuales no pueden en ningún caso y bajo

ninguna circunstancia, alterar o modificar el orden de sus apellidos”.

En cuanto a los requisitos que se exigen para cambiar el orden de los apellidos están, ser

mayor de 18 años, ser persona chilena o extranjera que requiera la rectificación

respecto de su inscripción de nacimiento, mientras que los extranjeros sólo podrán

solicitar el cambio con documentación que acredite su permanencia en Chile e inscribir

previamente su nacimiento en el Registro Civil.

Por su parte, el Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación (s) Danilo

Carrillo explicó cómo realizar este trámite en las oficinas señalando que “según la ley

existen dos formas en las cuales se puede realizar el cambio de apellido, la primera es la

inscripción de los recién nacidos, trámite que se realiza en nuestras oficinas y los

progenitores pueden determinar el orden de los apellidos del recién nacido, de común

acuerdo únicamente cuando se trata del hijo primogénito entre ambos, para ello deben

suscribir el acta de común acuerdo denominado C9, y la segunda forma es posterior a la

inscripción del nacimiento, puesto que la ley permite que toda persona mayor de edad

podrá por única vez solicitar el cambio en el orden de sus apellidos determinados en su

inscripción de nacimiento, para esto las personas mayores de edad pueden ingresar a

nuestra página web www.registrocivil.gob.cl y agendar el día y la hora de atención,

mencionar el motivo de la atención, que sería solicitud de rectificación, a su vez pueden

descargar en la misma página el formulario C7, que es la solicitud de rectificación

administrativa para el cambio en el orden de apellidos, lo llenan y el día que tengan la

hora en las oficinas presentan dicho documento, una vez acogida la solicitud se procede

a realizar las modificaciones y sus inscripciones pertinentes en su partida de nacimiento,

y luego ya se podrá emitir su cedula de identidad con el nuevo orden en los apellidos”.

Finalmente, mencionar que el trámite está disponible durante todo el año en oficinas del

Servicio de Registro Civil e Identificación, no tiene costo, no obstante, la persona deberá

pagar el costo de las publicaciones en el Diario Oficial y posteriormente la emisión de su

nueva cédula y/o pasaporte.