Abogado de pescadores artesanales de Aysén: “Esperamos una sentencia que haga justicia a los años de trabajo y lucha de la gente del mar”

La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió a trámite el recurso de protección presentado

por el representante de los pescadores artesanales de Aysén, y abogado de la Dirección de

Seguridad Pública de la Municipalidad de Aysén, Claudio Henríquez, y resolvió a favor de la

orden de no innovar. Esta decisión ha sido valorada positivamente por los pescadores de la

región, quienes esperan que se haga justicia después de años de trabajo y lucha en el mar.

El recurso de protección y la solicitud de no innovar fueron presentados por el abogado de la

Dirección de Seguridad Pública y Convivencia de la Municipalidad de Aysén, por instrucción

del alcalde Julio Uribe Alvarado, con el objetivo de suspender la autorización otorgada a los

pescadores artesanales de la Región de los Lagos para extraer recursos en el área marítima

de Aysén. El Tribunal de Alzada admitió a trámite esta acción, lo que impidió el ingreso de la

flota de la Región de Los Lagos a las aguas de Aysén.

Claudio Henríquez, representante de los trabajadores, explicó: "Nuestra acción busca

restablecer el derecho de los pescadores artesanales de la comuna de Aysén, quienes

argumentan que no fueron considerados en el proceso de consulta de la zona contigua.

Solicitamos una orden de no innovar para evitar que la resolución de la Subsecretaría de

Pesca produzca efectos y para impedir la llegada de la flota de la Región de Los Lagos a las

aguas de Aysén".

Es importante mencionar que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura emitió una resolución

que permitía a los pescadores artesanales de la Región de los Lagos extraer recursos en la

zona marítima de Aysén. El abogado destacó: "Valoramos el criterio de la Corte al escuchar

nuestros argumentos. Nos hemos reunido con los pescadores de nuestra comuna junto al

señor Alcalde, y todos están muy satisfechos y esperan obtener una sentencia que haga

justicia a los años de trabajo y lucha de la gente de mar".

Finalmente, Claudio Henríquez expresó su esperanza de que el trabajo realizado junto a su

director, Marco Coñuecar, dé los resultados esperados. Este proceso significó recorrer todo el

territorio y recopilar información de primera mano. Además, aprovechó de agradecer la

participación de los dirigentes de la pesca.