Abogado destacó sobreseimiento de causa en contra de 4 ayseninos tras 10 meses de haber sido “acusados injustamente”

Un verdadero vuelco en la investigación que realizaba la Fiscalía local

de Aysén junto a Carabineros de la Segunda Comisaria fue la que se

conoció recientemente, ya que, tras un gran operativo policial donde

se detuvo a cuatro personas, se incautaron 4 vehículos, herramientas y

artículos supuestamente utilizados para cometer el delito de abigeato,

finalmente la Corte de Apelaciones decidió sobreseer la causa debido a

que “los hechos no constituyen los delitos por los cuales fueron

formalizados los encartados”.

Es ante este resultado, Roberto Pino, abogado de las personas

acusadas, destacó lo determinado por la justicia, manifestando que,

“tengo el gusto de señalar que fui el abogado defensor de cuatro

personas inocentes, que gracias al sobreseimiento definitivo que

obtuvimos el día viernes ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique,

ahora retoman su vida con normalidad y en libertad”.

Esto reviste gran importancia, añade el abogado, porque “mis

representados fueron acusados injustamente por la Fiscalía de Aysén

en el mes de septiembre de 2022, imputándoles cargos por el delito de

abigeato y posteriormente por el delito de beneficio clandestino.

Cargos que finalmente fueron desechados por los jueces del Tribunal

superior de Coyhaique, quienes haciendo justicia los dejaron en

libertad”.

Roberto Pino, afirmó que en este caso debió dedicar mucho tiempo,

principalmente porque considera que existió por parte del Ministerio

Publico, mala disposición en atender sus argumentos jurídicos. “Debo

decir que este no fue un caso sencillo, fue un caso al que tuve que

dedicarle muchas horas, mucho tiempo, específicamente a raíz de la

mala disposición que siempre hubo de parte de la Fiscalía de Aysén de

escuchar mis argumentos jurídicos y facticos en relación a la inocencia

de mis representados. Además, hubo demasiada tardanza en enviarme

los antecedentes actualizados y en tomar las declaraciones que solicité.

Sin embargo, a pesar de todos esos impedimentos ganamos y eso es

lo importante, porque se hizo justicia”.

El abogado de las personas acusadas por la Fiscalía de Aysén, agregó

que se logró comprobar la inocencia de sus representados, mediante la

presentación de 10 pruebas que fueron claves, dentro de las cuales

había testimonios, documentos y videos que esclarecieron el dominio

de los animales.

“Porque desde el principio la Fiscalía señalaba que mis representados

no eran dueños de los animales y es por esta razón que se configuraba

el delito de abigeato, sin embargo, logramos establecer la trazabilidad

de estas dos especies y se pudo corroborar que siempre estas especies

pertenecieron a uno de mis representados. Razón por la cual, fueron

10 meses de acusaciones injustas, en las que, en ningún momento

ellos fueron tratados como inocentes, además, fueron privados de su

libertad cada una de las noches que se encontraban con arresto

domiciliario nocturno, lo cual, no es fácil para ninguna persona”.

A pesar de dar cuenta de las pruebas que demostraban la inocencia de

los imputados, el Juzgado de Garantía de Aysén no lo habría

considerado así. Es por ello que, “yo presenté una apelación ante la

Corte de Apelaciones de Coyhaique y para bien de mis representados y

de mi tesis jurídica ellos la acogieron y desecharon la tesis de la

Fiscalía, razón por la cual, se acreditó que todos mis representados

fueron inocentes desde el primer día”.

Ante estos resultados y el proceso injusto que vivieron cuatro

ayseninos, se están estudiando acciones civiles y penales.