Aguas Patagonia refuerza campaña de invierno y entrega recomendaciones para la protección de las instalaciones domiciliarias durante este invierno.

Claudio Sanhueza, Gerente de Asuntos Corporativos de la Empresa destacó la importancia de la

campaña de invierno para los clientes, la cual se viene desarrollando desde años, señalando que

antes, en los inviernos más crudos, se tocaba la sirena de bomberos alertando la llegada de

escarchas, y que actualmente es posible recibir a través de canales de información, redes sociales

y medios de comunicación las recomendaciones y pronósticos que permiten anticiparse ante

condiciones climáticas adversas.

En esta temporada de invierno, es fundamental que los clientes tomen precauciones para evitar

problemas relacionados con la congelación de medidores y tuberías. Para ayudar a los clientes a

proteger sus instalaciones, Aguas Patagonia brinda las siguientes recomendaciones:

Protege el medidor: Utiliza un nicho y una tapa que cuenten con un material aislante adecuado,

como poliestireno (plumavit) entero o trozado. Esto ayudará a evitar que el medidor se congele y

garantizará su correcto funcionamiento, además de retirar del interior del nicho cualquier

elemento que no corresponda a su utilización como basura, leña, manguera, entre otros

manteniendo limpio y despejado.

Aísla las cañerías y conexiones expuestas: Utiliza material aislante, como fundas de poliestireno

(plumavit) o medias cañas aislantes, para proteger las cañerías y las conexiones que se encuentren

al aire libre. Esto ayudará a prevenir el congelamiento y posibles rupturas, en ningún caso utilizar

lana de vidrio dado que este material acumula humedad y se congela.

No viertas agua caliente al medidor: Verter agua caliente al medidor puede causar daños graves,

como su ruptura o el deterioro del sistema de medición. Nunca desarrolles esta práctica ya que

puede destruir el medidor, tampoco practiques la utilización de secador de pelo o soplete por la

alta temperatura que generan estos elementos.

No cubrir con ropa ni frazadas: Al colocar dentro del nicho del medidor ropa, frazadas o lana de

vidrio estas se mojan y luego desarrollan congelamiento de la prenda por lo cual generan un

efecto contrario al deseado.

Llave de jardín: Si tienes una manguera conectada a la llave de jardín la recomendación es

desconectarla en esta temporada, dado que es una conexión expuesta e ingresará hacia el interior

frío y/o posterior congelamiento.

En caso de experimentar problemas de suministro de agua durante el invierno, el llamado es que

los clientes se comuniquen de inmediato con nuestro fono de atención al cliente 672-215555,

personal autorizado estará disponible para brindar asistencia y solucionar cualquier inconveniente

con índole de emergencia.

Cabe señalar que toda la información detallada sobre la campaña de invierno de Aguas Patagonia,

así como consejos y recomendaciones adicionales, se encuentra disponible en la página web

oficial, www.aguaspatagonia.cl/invierno. También se está proporcionando información útil a

través de las redes sociales en Twitter (@aguaspatagonia), Facebook (@aguaspatagonia) e

Instagram (@aguas_patagonia).