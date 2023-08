Alcaldes de la Región de Aysén entregan su postura respecto a las movilizaciones de los Asistentes de la Educación

La Asociación Regional de Municipalidades de Aysén (AREMU) se reunió el

pasado sábado en la ciudad de Chile Chico para abordar diversas temáticas que

conciernen a las comunas de la región, poniendo un especial énfasis a la extensa

paralización que sostienen los Asistentes de la Educación y que ha provocado que

cientos de estudiantes no puedan asistir regularmente a sus establecimientos

educacionales.

Ante esto, el presidente de la agrupación y alcalde de la comuna de Río Ibáñez,

Marcelo Santana, entregó su apoyo a los trabajadores que demandan un aumento

de sus remuneraciones bajo la modalidad asignación por zona. “Creemos que

esa igualdad de condiciones que están solicitando en términos laborales no

solo es necesaria, sino que es obligatoria, es un derecho para ellos y

esperamos que en esa misma medida el gobierno pueda entregar pronta

respuesta”, señaló el edil.

Por su parte, el jefe comunal de Cochrane, Jorge Calderón Núñez, señaló que

“los alcaldes de la Región de Aysén entendemos y comprendemos el sentido

de la movilización de los asistentes de la educación que se está

desarrollando por cerca de 20 días en distintos puntos”.

En esa misma línea, el alcalde manifestó que “entendemos la movilización

como la búsqueda legitima de una aspiración que tiene como objetivo la

asignación de zona en el sentido de una equidad en el rol de funcionarios

públicos, entendiendo el contexto del traspaso de la educación desde los

municipios hacia los servicios locales de educación”.

Calderón, quien el pasado viernes participó de una reunión en la Delegación

Presidencial Provincial de Aysén apoyando a dirigentes de distintas comunas de la

región sobre este tema en particular, explicó que “en ese sentido, entendiendo

que la resolución del conflicto no está en el ámbito municipal sino más bien

que en el Gobierno, hemos adoptado la decisión como AREMU de ponernos

a disposición de la apertura del diálogo, donde esperemos que estén todas

las autoridades de la Región de Aysén y por supuesto, se sumen las

autoridades de carácter nacional, buscando una pronta y oportuna solución

al conflicto, lo que permita volver a la normalidad de las prestaciones del

servicio de educación que impacta directamente en cada uno de nuestros

territorios”, cerró.

Por su parte, la autoridad de Chile Chico, Luperciano Muñoz, habló sobre el

traspaso que vivirá la educación municipal a los Servicios Locales de Educación

Pública. “En este traspaso de la SLEP aceptamos todo lo que pueda hacerle

bien para mejorar la calidad de la educación, pero no menos que eso. No

vamos a aceptar ni cierre de establecimientos, ni despidos masivos ni fusión

de cursos, ni muchos menos que los municipios ocupen entre el 10 y 14% de

su presupuesto para financiar la educación”, aclaró.

Recordemos que actualmente los asistentes de la educación no cuentan con la

calidad de funcionarios públicos. Por lo mismo, no reciben asignación de zona en

sus remuneraciones, sin embargo, esta situación cambiará a contar del 1° de

enero del 2024, cuando la educación se traspase desde los municipios a los SLEP.