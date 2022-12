Aysén: Aumentan denuncias anónimas por parte de la comunidad

La comuna de Aysén fue destacada por ser uno de los lugares donde más aumentó la llamada efectiva del

número del Programa Denuncia Seguro.

En el último Consejo Comunal de Seguridad Pública, que contó con la presencia del Coordinador Regional de

Seguridad Pública, Cristóbal Barceló Veas, se anunció la estadística sobre la utilización del número (*4242) y

plataforma de Denuncia Seguro, el programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que consiste en

un canal para recibir información delictual de forma totalmente anónima a cualquier hora del día.

El coordinador Barceló mencionó el importante dato con lo que destaca a la comuna de Aysén, “Vinimos a

anunciar que durante este año la comuna de Aysén ha tenido un aumento porcentual de llamadas efectivas

con término de, finalmente, investigaciones reales y exitosas de parte de la fiscalía y las policías. Estamos

hablando de un 233% de aumento de llamadas verdaderas y eso, por supuesto, demuestra un permanente de

parte del municipio y en particular del Departamento de Seguridad Ciudadana de Aysén, así que estamos

contentos y los instamos a que sigan en este trabajo”.

Cristóbal Barceló igual destaca que, el hecho de que se hayan realizado más del doble de denuncias que antes,

no significa que hayan aumentado los delitos a la misma escala. “Si nosotros contamos las denuncias a nivel

región o comuna, tanto las anónimas y las no lo son, no han tenido un incremento significativo en relación con

el país, estamos hablando de que este año deberíamos tener un porcentaje delictual del 15% al 20%,

comparado con el año anterior, siendo un año de pandemia. Ese porcentaje se va a mantener en la comuna, lo

significativo de esto es que el aumento ha sido en las denuncias anónimas, esto significa que no es un

aumento en todas las denuncias que hay en la comuna, sino que solamente en las denuncias anónimas”

explica el coordinador regional de Seguridad pública.

El jefe de la Dirección de Seguridad Pública y Convivencia de la Municipalidad de Aysén, Marco Coñuecar

Villegas, está motivado con las gestiones que su equipo y él han podido concretar. “Pasamos a ser la comuna

que más ha tenido incremento (de llamadas al número de denuncia anónima), es decir, que más se ha

trabajado esta plataforma ¿Y qué es lo positivo? Que a través de la plataforma podemos atacar delitos que

complican a la ciudadanía. Esto nos deja contentos porque el trabajo que se está realizando desde la Dirección

de Seguridad Pública está dando resultados”, comentó el director de Seguridad Pública y Convivencia.

El Sr. Coñuecar también explica que los delitos que más aquejan a la ciudadanía son violencia intrafamiliar,

infracción a la ley de drogas e incivilidades (como ruidos molestos o estado de ebriedad en vía pública), esto

según una encuesta que se realizó desde la Dirección de Seguridad Pública, en el cual participaron más de

1800 personas de las localidades de Aysén. Por lo mismo, muchas de las denuncias anónima que llegan

abarcan estos problemas y, por ello, la Dirección tiene como enfoque tomar acciones que ayuden a reducir los

delitos que más amargan la vida de los ayseninos.