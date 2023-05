Carrera de Obstetricia UAysén realiza ceremonia de investidura

Nueve estudiantes de Obstetricia de la casa de estudios visten por primera vez el uniforme de la carrera que más adelante desarrollarán profesionalmente.

En las dependencias del Museo Regional de Aysén, y acompañadas por familiares, autoridades universitarias y de Salud de la región, nueve estudiantes de la carrera de Obstetricia de la Universidad de Aysén, pertenecientes a la cohorte 2022, participaron en una emotiva Ceremonia de Investidura de la carrera, tradicional instancia en la que por primera vez las futuras matronas visten el uniforme que desde ahora las identificará.

Según lo informado por Maritza Fernández, jefa de la carrera de Obstetricia de la Universidad de Aysén, este paso es de suma relevancia ya que con la investidura del uniforme se identificarán en el proceso de prácticas clínicas que ahora comienzan las estudiantes en el Hospital Regional. “Acaba de finalizar la Ceremonia de Investidura de nuestra cohorte 2022 de la carrera Obstetricia y para nosotros es muy importante y relevante realizar este hito, ya que es la primera vez que nuestras estudiantes visten en su uniforme para iniciar esta nueva etapa que comienzan a acudir y asistir a sus prácticas clínicas. Nosotros queremos que nuestras alumnas que vayan entrando a sus campos clínicos puedan ir aportando todo lo que han aprendido en aula y en la simulación, y esta es la instancia que da pie a el inicio de esta nueva etapa académica”, manifestó la académica.

Por su parte, Lorena Guerrero, Directora de Salud Rural, manifestó que se encontraba feliz de estar en esta Ceremonia de Investidura de la Universidad de Aysén. “Para nosotros como Servicio de Salud, como atención primaria y Dirección de Salud Rural en particular, esta emotiva ceremonia es muy importante y también es relevante contar con egresadas o personas que están en formación para egresar de la carrera de Obstetricia de nuestra región. Ya tenemos profesionales trabajando en nuestros sectores rurales, matronas que han egresado de la Universidad y son excelentes profesionales, tienen un gran espíritu humano y eso las hace muy cercanas a los usuarios. Yo creo que el hecho de conocer la cultura regional y de formarse en esta región es muy importante para la cercanía que establecen con las comunidades·, puntualizó.

En la oportunidad, Melany Núñez, estudiante de Obstetricia UAysén, valoró la instancia. ”Este ha sido un paso muy importante para mí dentro de mi carrera, ya que como se menciona anteriormente, no es una carrera que sea fácil entrar. Bueno, tampoco es difícil cursar esta carrera, me he encontrado con muchos obstáculos, dificultades y la verdad llegar hasta acá para mí ha sido algo muy importante y también algo que me provoca mucha felicidad y también emoción y orgullo de mí misma porque vengo a hacer un compromiso en realidad con mi carrera, con mi uniforme y con lo que significa estar en esta misma carrera, un compromiso conmigo misma y con las personas que en un futuro podré atender”, manifestó la estudiante.

Finalmente, su compañera de carrera, Sofía Chávez, expresó su alegría y orgullo. “Este es un hito muy importante para cada profesional de la salud, porque es la primera vez que estamos vistiendo nuestro uniforme en presencia de todos y mostrándolo al mundo”, señaló.