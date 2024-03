Chacabuco: Sin resultados búsqueda de patrón de LM “Don Carlos 2”

A pesar del trabajo realizado por la Armada, particulares y el área

especializada de Bomberos, aun no es posible encontrar al patrón de la

lancha motor “Don Carlos 2”, por el que existe una denuncia por

presunta desgracia, tras desaparecer mientras la embarcación en la

que él estaba abordo, se encontraba en la bahía de Chacabuco.

La jornada de este lunes hubo una ventana de buen clima, que

permitió realizar labores de búsqueda, informó el Capitán de Puerto de

Puerto Chacabuco, Simón Stuven.

“Nos encontramos desde el día sábado en que se recibió la denuncia

presunta desgracia y desde ahí mantenemos las labores de búsqueda

de esta persona. Las condiciones no nos han acompañado mucho,

salvo el día de hoy, así es que, hemos desplegado bastantes medios,

tanto civiles, Bomberos y de la Autoridad Marítima, para poder dar con

el paradero de esta persona desaparecida. Lamentablemente a la

fecha no hemos tenido resultados, pero seguimos trabajando y

aprovechando las condiciones climáticas para seguir efectuando la

búsqueda”.

Respecto a los antecedentes que se manejan sobre, como habrían

ocurrido los hechos y quienes se han sumado la búsqueda, el Capitán

Stuven, indicó. “Respecto a los hechos, la denuncia fue elevada a

Fiscalía y los peritajes los efectuó la Policía de Investigaciones. En la

búsqueda, estamos con el apoyo del grupo Gersa de la Segunda

Compañía de Bomberos de Puerto Aysén, también hemos recibido el

apoyo de voluntarios civiles, operadores de robot submarino y también

don. Así es que, hemos efectuado búsqueda por el mar y el borde

costero con patrullas terrestres”.

“Este martes hay aviso de mal tiempo, el pronóstico no es favorable”,

pero se está evaluando permanentemente cuáles serán las próximas

acciones, tendientes a continuar la búsqueda, indicó el Capitán de

Puerto. Concluyendo que, ya han tomado contacto con los familiares

de la persona desaparecida, quienes ya se encuentra en Puerto

Chacabuco.