Cincuenta mujeres de la pesca artesanal reciben apoyo de Indespa para adquirir indumentaria y materiales de trabajo

**Programa de Indumentaria y Materiales de Trabajo benefició a más de mil

trescientas personas en el país

Hace dos décadas que la pescadora artesanal Lorena Cárcamo decidió

trasladarse a la alejada localidad costera de Puerto Gaviota, en el litoral norte de

la región de Aysén, donde a bordo de su embarcación y enfrentada al rigor del

clima y las mareas trabaja en la pesca de congrio y merluza austral.

“Llevo veinte años viviendo en Puerto Gaviota, donde realmente me costó

muchísimo salir adelante, tener mis cosas y hoy día puedo decir orgullosamente

que soy pescadora y me siento muy orgullosa de poder trabajar en el mar que es

nuestro único sustento que tenemos acá”, precisó Lorena Cárcamo.

La pescadora artesanal es una de las cincuenta mujeres pescadores, buzos y

recolectoras de orilla que fueron apoyadas en la región de Aysén por el programa

Indumentaria y Materiales de Trabajo, financiado a través del Instituto Nacional

de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña

Escala, Indespa.

Andrea Paillacar, profesional territorial de Indespa, resaltó que el programa en

la región entregó recursos por cerca de 25 millones de pesos y “benefició solo a

mujeres de islas muy alejadas y con muy poca conectividad, por lo tanto, hubo un

despliegue en terreno y apoyo permanente del equipo para que ellas pudieran

lograr esta postulación. Importante es también que muchas de ellas son la

principal fuente de ingreso en sus hogares. Estamos muy contentos como Instituto

de haber podido llegar con este programa”, destacó la profesional.

La iniciativa gubernamental implicó la entrega de asesoría técnica y financiamiento

por quinientos mil pesos para que cada una de las beneficiarias pudieran adquirir

ropa impermeable y de abrigo, además de herramientas y materiales básicos para

el desempeño de sus faenas diarias.

“Quería agradecer por la implementación que nos favoreció como mujeres, que

fue de gran ayuda, ya que vivimos en una zona aislada…son cosas que no

teníamos y espero que sigan ayudando a las mujeres, sobre todo de zonas

aisladas. Acá las personas que recibieron sus beneficios estaban muy felices”,

recalcó Lorena Cárcamo.

A nivel nacional este programa apoyó a más de mil trescientas personas del sector

pesquero artesanal.