CITECMA LIDERA LA REVOLUCIÓN VERDE EN AYSÉN CON ACUICULTURA MULTITRÓFICA INNOVADORA

En La asociación gremial de prestadores de servicios acuícolas de la región de Aysén,

“AgrupAysén”, celebra y destaca el trabajo pionero de uno de sus socios, la empresa Citecma,

en su esfuerzo por avanzar hacia la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente

mediante la acuicultura multitrófica.

Citecma ha colaborado estrechamente con Blumar, implementando con éxito el cultivo de dos

tipos de algas, luna roja y pelillo, adaptando sus técnicas a las condiciones y temporadas

diversas en la región. Este avance no solo ha demostrado tasas de crecimiento prometedoras

en las algas, sino que también ha fortalecido la colaboración con los pescadores locales,

generando un impacto positivo tanto en la economía como en la ecología del área.

Misael Ruiz, Presidente de “AgrupAysén”, expresó su entusiasmo por esta iniciativa: “Lo que

Citecma ha logrado con la acuicultura multitrófica es un claro ejemplo de cómo los objetivos de

nuestra asociación se están cumpliendo en la práctica. No solo estamos viendo mejoras en la

sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico local, sino también un progreso significativo

en la colaboración comunitaria. Este proyecto refleja los valores y compromisos centrales de

‘AgrupAysén’ y subraya nuestra visión de un futuro donde la industria acuícola trabaja en

armonía con nuestro preciado entorno natural”.

Además de los beneficios ecológicos directos, como la captura de nutrientes y gases de efecto

invernadero, estas iniciativas están abriendo nuevas avenidas de ingresos para los

pescadores artesanales de Aysén, apoyando la transición hacia una economía circular y

sostenible. La acuicultura multitrófica no solo complementa la producción salmonera, sino que

también promueve el repoblamiento de praderas marinas, contribuyendo así a la salud general

de los ecosistemas marinos.

Pedro Pablo Laporte de Blumar resalta la importancia de este tipo de colaboraciones, no solo

para el sector salmonero, sino también para la pesca artesanal, el ámbito académico y las

autoridades, creando un avance sustentable para todo el sector productivo. “Este es un claro

ejemplo de cómo la sinergia entre empresas, comunidad y naturaleza puede dar lugar a

innovaciones que benefician a todos, marcando el camino a seguir para la ley de acuicultura y

para las futuras generaciones en Aysén”, concluye Ruiz.

Con miras al futuro, ‘AgrupAysén’ y sus asociados continúan comprometidos con el desarrollo

de prácticas que respeten y mejoren el medio ambiente, manteniendo a la región de Aysén a

la vanguardia de la acuicultura sostenible y responsable.