Cochrane realizó con éxito la novena versión de la Ruta del Huemul Invernal

En medio de desafiantes condiciones climáticas se llevó a cabo la novena versión

de la tradicional Ruta del Huemul Invernal en los bellos e imponentes paisajes del

Parque Nacional Patagonia, en la comuna de Cochrane. Pese al cambio de fecha

debido a las condiciones meteorológicas que afectaron a la Tierra del Baker el

pasado fin de semana, medio centenar de aventureros se reunieron para enfrentar

uno de los desafíos más duros del invierno al sur del mundo.

La actividad, originalmente planeada con la travesía Chacabuco-Tamango, sufrió

una modificación por el mal estado de los senderos, siendo reemplazada por el

trayecto denominado “Lagunas Altas”, con 20 kilómetros de extensión.

La aventura comenzó a primera hora, cuando la luz del día aún no iluminaba los

paisajes del Parque Nacional Patagonia. Ahí, los participantes se enfrentaron a

una inhóspita lluvia, la cual más adelante se convirtió en una fuerte nevada a

medida que ascendían por los senderos del cerro Tamango, añadiendo una dosis

extra de adrenalina y emoción a la caminata.

Los viajeros continuaron su travesía rumbo a la cima del macizo utilizando

raquetas de nieve para su seguridad. Fue en ese momento donde el clima cambió

y el manto blanco fue dando paso a un intenso sol que permitió contemplar con

mayor plenitud los paisajes de este sector, ayudando a que los caminantes

alcanzaran la cima al mediodía, donde tuvieron la suerte de apreciar el vuelo de

un cóndor, animal insigne de la Patagonia chilena.

Tras alcanzar este hito, el grupo de excursionistas inició el descenso en medio de

potentes vistas cubiertas de nieve, completando el desafío cerca de las 18 horas.

El alcalde de Cochrane, Jorge Calderón Núñez, entregó más detalles sobre esta

actividad. “Hemos logrado desarrollar con éxito una nueva versión de la Ruta

del Huemul Invernal, tenemos un día maravilloso que nos ha permitido

disfrutar de uno de los paisajes más hermosos que tenemos probablemente

en nuestra Patagonia”, inició su relato.

“Esta versión de la Ruta del Huemul nos ha permitido de manera muy segura

poder desarrollar una caminata de 20 kilómetros, donde han podido disfrutar

los habitantes de nuestra comuna, pero también personas que nos han

visitado, entendiendo y comprendiendo las distintas actividades invernales

que estamos desarrollando en Cochrane”, agregó el edil.

“Estamos muy felices y contentos porque estas son actividades

emblemáticas que se han ido posicionando en la Región de Aysén y que nos

permiten señalar con mucha fuerza y firmeza que Cochrane tiene las

condiciones totales para ser la capital del trekking y la capital invernal de

nuestra región de Aysén”, concluyó el jefe comunal de Cochrane.

La organización de la Ruta del Huemul Invernal fue posible gracias a la

colaboración y el compromiso de la Agrupación de Guías de la comuna, Conaf,

Balloon Latam, Rewilding Chile y los miembros del Ejército de Chile, quienes

estuvieron presentes durante todo el trayecto, brindando apoyo y acompañamiento

a los excursionistas.

Tras regresar a la ciudad, los exploradores fueron recibidos en el Mercado

Municipal con un gran banquete de comida, con el fin de reponer las energías

gastadas en la agotadora jornada.

Voces de los protagonistas

Una de las participantes que llamó la atención fue Daniella Osorio, ciudadana

colombiana que reside en la comuna de Cochrane desde hace poco tiempo. La

joven declaró que “no había estado nunca en un lugar donde la municipalidad

promoviera este tipo de actividades en la naturaleza con tanta preparación,

abundancia y tanta organización y logística. Hay un deseo que la gente local

y el extranjero podamos conocer la naturaleza que rodea a Cochrane.

Maravilloso”.

Sebastián Lievre, guía turístico francés que lleva un tiempo radicado en Caleta

Tortel, compartió su resumen de la jornada vivida en medio de la naturaleza.

"Estuvo estupenda. Empezamos bajo la lluvia, pero por un rato no más,

después salió la nieve y el sol. Estuvo estupendo, tremenda vista todo el

rato. Los guías super apañadores, tuvimos un muy buen grupo

compartiendo momentos como ver cóndores y pumas de muy cerca.

Entonces quedamos con una experiencia increíble que uno va a recordar por

mucho tiempo y vamos a ir a la próxima”, confesó.

Camila Brunel aseguró que la actividad fue “muy linda y buena. Hizo harto frío

al principio, pero ya cuando íbamos subiendo se iba poniendo cada vez más

lindo, así que fue una muy buena experiencia”.

La entretención al aire libre no se detiene en Cochrane, ya que este sábado 5 de

agosto se realizará el “Ascenso al Cordón Esmeralda 2023”, evento que no tiene

límites de cupos y que invita a todos los habitantes de la Región de Aysén a

realizar una aventura llena de adrenalina en uno de los lugares más indómitos de

la Patagonia Chilena.