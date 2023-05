COMPLEJO ESCENARIO EN CONECTIVIDAD MARÍTIMA AFECTARÍA A COMUNA DE O’HIGGINS

O’Higgins, una preocupante situación es la que enfrentan hoy las empresas que

representan el contrato y el subcontrato de barcaza Caleman II que realizan los viajes

desde puerto Yungay a Rio Bravo, esto en el fiordo Mitchell; desde su primer viaje con

fecha 12 de diciembre de 2022 a la fecha se le adeuda a la empresa RVC un periodo de 4

meses sin recibir las correspondientes cancelaciones de los viajes realizados por contrato,

la demora en tramites administrativos por parte del ministerio de transportes han hecho

pensar a la empresa retirar la nave en un corto plazo sino existe alguna solución a la

problemática que afectaría nuevamente a la comuna más aislada de la región de Aysén.

Desde que se produjo el arribo de la embarcación Caleman II al fiordo, ha existido nula

preocupación por parte de la Seremi de transporte, quien debe resolver este tema tan

preocupante para la empresa contratista como para las familias de la comuna de

O’Higgins, la empresa deja claro que no cuentan al día de hoy con recursos para solventar

cada gasto por conceptos de combustible, cancelación a operarios y otros gastos que

fueron comprometidos en contrato y que no visualizan una pronta solución.

La demora en la cancelación tanto de la embarcación de General Carrera como de la

Caleman II en fiordo Mitchell suman alrededor de los 1600 millones de pesos y la verdad

como autoridades electas nos preocupa la situación que aqueja a la empresa y claramente

a las familias que por ahí transitan y requieren de este único medio de transbordo para

llegar a la comuna de O’Higgins.

El malestar que manifiesta la concejala de la comuna de O’Higgins Lorena Molina

Mansilla, hace referencia a que esta situación es impresentable y se complejiza cada día

más, esto debido a que, ya transcurrido 4 meses sin cancelación, nadie se hace

responsable de la posible paralización de los viajes que afectarían a los vecinos de la

comuna; aclarar también que esta embarcación tenía como reemplazo hasta finales de

febrero de 2023 y que gracias a gestiones y compromisos de varias autoridades como la

Senadora Ximena Órdenes sigue navegando en el fiordo Mitchell a esperas del regreso de

la carena de la nave Padre Antonio Ronchi.

Por parte el consejero regional Victor Escobar Mardones mencionó “la molestia que

existe por parte de la empresa es totalmente comprensible, ellos en diferentes

conversaciones hacen saber que las autoridades competentes no han resuelto el tema,

dando una y otra excusa sin resolver ni entregar ninguna solución.

Durante esta semana según lo informado por la misma empresa no tendrían combustible

para la operación de la barcaza y se paralizarían todos los viajes desde puerto Yungay a rio

bravo; seguimos con problemas sin resolver por parte de la Seremi de transportes, esto

sin nombrar las licitaciones que han entregado a operadores de fuera de la región y

sumado a esto la poca fiscalización que se realiza por parte de una seremia que poco se

visualiza en el territorio”.

Molina y Escobar esperan que en corto plazo se entregue una solución definitiva para la

cancelación de lo adeudado y que esta situación tan compleja no se vuelva a repetir por el

bien de nuestros vecinos y de toda la provincia capitán Prat.