Con éxito finalizaron cursos “de tal palo tal astilla” y “elaboración de conservas y mermeladas”

Ambas iniciativas tuvieron financiamiento del Gobierno

Regional de Aysén

Con destacada participación, finalizaron los cursos “de tal palo tal

astilla” y “elaboración de conservas y mermeladas” en Puyuhuapi y

Puerto Raúl Marín Balmaceda respectivamente. Instancias que se

llevaron a cabo gracias al financiamiento del 8% del Gobierno Regional

de Aysén.

“El proyecto de conservas en Puerto Raúl Marín Balmaceda, abre una

fuente laboral de fortalecer las capacidades que ya están instaladas y

obviamente generar nuevas herramientas que les permitan proyectar

lo que están haciendo en su localidad. Además, lo que se hizo en

Puyuhuapi con este proyecto de mueblería, cambia una dinámica

importante en la localidad, fortalece capacidades ya instaladas, entrega

técnicas nuevas y obviamente también abre un espectro nuevo de

trabajo. Esto va de la mano con lo que hemos buscado generar con

nuestros fomentos productivos, apoyando los proyectos en las

postulaciones que se realizan en los fondos regionales y lo mismo

hemos hecho, no solamente en estas dos localidades, sino que

también, en Puerto Cisnes, en La Junta, siempre buscando establecer

la capacidad instalada que existe, buscar nuevos horizontes de trabajo,

abrir nuevas oportunidades. Por lo tanto, en ese sentido nosotros

agradecemos la confianza que ha depositado la gente de estas

organizaciones, la comunidad en general, para que sigamos trabajando

en conjunto”, indicó el Alcalde, Francisco Roncagliolo Lepio.

Importante es el respaldo financiero que obtuvieron estas iniciativas

por parte del Gobierno Regional, algo que relevó la Consejera de la

Provincia de Aysén, Paola Rodríguez. “Súper contenta, orgullosa que

aquí en la comuna de Cisnes se estén realizando tantos proyectos del

8%, que representan obviamente al Gobierno Regional y su Consejo.

Para nosotros es relevante, es importante que las organizaciones se

encuentren vigentes, al día y con tantas ganas de participar, como se

ha demostrado aquí en la comuna. Hace poco hicimos el cierre en

Puyuhuapi de, tal palo tal astilla, anteriormente habíamos hecho uno

con el tema del café y desayunos. Ahora, estamos efectuando el cierre

también en Puerto Raúl Marín Balmaceda, a un proyecto de conservas

y mermeladas, las conservas con productos del mar, que es algo

sumamente relevante, importante y atingente para la comunidad. Una

necesidad que prevalece, la gente recibe su certificado, puede

emprender en este tipo de oficios y la verdad es que eso a nosotros

como Consejeros Regionales nos deja muy contentos, muy

satisfechos”.

El cierre y la certificación de la capacitación “De tal Palo tal Astilla”, se

desarrolló en el marco del proyecto diseño y fabricación artesanal de

muebles de madera, línea rústica, el cual fue postulado por el Consejo

de la Cultura de Puyuhuapi y asesorado por el equipo de Fomento

Productivo de la Municipalidad de Cisnes.

“Esto nació por una necesidad, porque comprarse un mueble o mandar

a hacer un mueble sale sumamente caro y si hay un curso, me dije,

porque no tomo el curso y lo hago yo. Por ello tomé la iniciativa de

hacer este curso que fue muy importante para mí, ahora, quiero

comprar mis herramientas para seguir trabajando en esto”, señaló Luis

Fuentes, alumno participante en esta capacitación.

Mientras que, en la localidad de Puerto Raúl Marín Balmaceda, la

Organización Trabajadoras Mar y Tierra, concluyeron felices el curso de

elaboración de conservas y mermeladas. Logrando obtener conservas

artesanales de robalo, puyes, mariscos, verduras encurtidas, calugas

de leche, paté de ciervo finas hierbas, mermeladas de mate pomelo,

entre otras especies.

Este curso tuvo un total 15 beneficiarias, cuya finalidad fue que

pudiesen desempeñarse como trabajadoras independientes en sus

emprendimientos locales y la comercialización de sus productos

artesanales.

“Somos una organización de 15 socias, donde también hubo más

señoras que no eran de la organización y participaron. En nuestra

organización también tenemos adultas mayores y todas motivadas

para llevar a cabo este proyecto, todos lo encontraron fabuloso. Nos

quedamos con harta experiencia, harto conocimiento y más que nada,

rescatamos trabajar con nuestros productos de nuestra localidad, que

eso es lo bueno”, manifestó, la presidenta de “Trabajadoras Mar y

Tierra”, Elizabeth Rivas.