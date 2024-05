Con foco en la inserción femenina efectiva se conmemoró el Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo en Los Lagos

Organizada por ARMASUR – a través de su mesa de inclusión femenina – la

actividad contó con la colaboración del Instituto Tecnológico Regional ITR, la

Dirección de Género de la Universidad de Los Lagos, la mesa marítimo

portuaria del Pacto por una Región Sostenible e Inclusiva y el apoyo de la Red

Futuro Técnico del Ministerio de Educación, implementada por ONG Canales

en la región.

Bajo el lema “Perspectivas Seguras: Las mujeres forjan el futuro de la seguridad

marítima”, el viernes 17 de mayo se realizó la ceremonia de conmemoración del

“Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo”, en el Aula Magna de la

Universidad de Los Lagos, Campus Chinquihue.

La actividad fue encabezada por el presidente de la Asociación Gremial de

Armadores del Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral,

ARMASUR, Héctor Henríquez y el director (S) del Instituto Tecnológico Regional

ITR, Ítalo Borlando; contó además con la presencia de la seremi de la Mujer y

Equidad de Género, Macarena Gré; el gobernador marítimo de Puerto Montt,

capitán de navío litoral, Dinson Baack; el capitán de puerto de Puerto Montt,

capitán de fragata litoral Daniel Hausdorf; el consejero regional Cristián Vargas;

la directora de ARMASUR Bettina Paredes; la directora de la Dirección de

Género de la Universidad de Los Lagos, Cristina Pérez; académicos, docentes y

estudiantes de la especialidad de Operaciones Portuarias del Liceo Comercial

Miramar, de la especialidad de Tripulantes de Naves Mercantes y Especiales del

Liceo Industrial de Puerto Montt, además de jóvenes que cursan carreras de

nivel superior y Técnico Profesionales con especialidades marítimo portuarias

del ITR, entre otros invitados especiales.

El presidente de ARMASUR, Héctor Henríquez, destacó la importancia de

ponerse en acción y abogar por igualdad de oportunidades para mujeres y

hombres, señalando que “hoy, nuestro mensaje es que no hay que desanimar

en la búsqueda de entornos de trabajo cada vez más inclusivos y seguros para

las mujeres y eso hay que evangelizarlo”, agregando que “En el mundo, la

evidencia así lo indica, hay más de 2 millones de personal embarcado o gente

de mar y sólo el 2% es dotación femenina. En nuestro sur austral hemos

avanzado en la búsqueda de los dos dígitos en porcentaje de mujeres

embarcadas y estamos cerca de la mitad, pero nos falta la otra mitad. Ese es

nuestro desafío”, indicó.

Mujeres Inspiradoras

Por su parte, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Gré, relevó el

papel de la mujer al abrir puertas en otros espacios, distintos a los habituales,

como lo es en esta industria. “Esta alianza no es casual y pone en valor el

trabajo femenino. Por eso quiero felicitar a las mujeres que han demostrado,

con su fuerza, que se puede abrir caminos para que las empresas no pierdan

talentos y que son las inspiradoras de nuestras niñas, que les demuestran que

ser mujer es hacer todo lo que soñamos”, señaló.

En tanto, la coordinadora territorial de la Red Futuro Técnico Los Lagos, Catalina

Salazar, destacó la colaboración público privada para disminuir las brechas en el

sector marítimo portuario. “Mostrar la realidad y las oportunidades a nuestras

estudiantes de especialidades ligadas a la marina mercante es muy relevante

para que puedan tomas decisiones informadas sobre su trayectoria formativa

y de vida. Conmemorar el día de la mujer en la marina mercante le da la

importancia que merecen las mujeres en un sector masculinizado, donde sin

duda se están haciendo mejoras para acortar las brechas”.

Fernanda Gómez, es estudiante de la especialidad de Tripulante de Nave

Mercante y Especiales del Liceo Industrial de Puerto Montt y señaló sentirse

motivada por el mar y su proyección. “Me motivó la disciplina del área

marítima y la gran empleabilidad que hay en el sector. Mis expectativas son

que en este rubro se sigan sumando mujeres. Porque a bordo del barco me

gustaría tener una compañera mujer que me esté enseñando, que sea mi

capitana y después poder ascender y trabajar internacionalmente”, aseguró.

Avances, desafíos y reconocimiento

A continuación, referentes del sector marítimo portuario dieron a conocer los

avances y desafíos de la industria con perspectiva de género, a través de 3

exposiciones a cargo de la presidenta de Fundación Mascarona, Raquel Meza;

del gerente general de conectividad de Grupo CPT, César Hechenleitner y del

subgerente de personas de Oxxean Chile, Gabriel Ruiz.

Posteriormente, se realizó un conversatorio donde los panelistas expusieron

diversos temas relacionados con los objetivos de la industria con perspectiva de

género, donde participaron Roxana Saez, miembro de la Asociación

Internacional de Mujeres de la Industria Naviera y el Comercio Internacional

(WISTA); el capitán costero de Transmarko Raúl Enrique Estay Silva; la teniente

María Javiera Villagra, jefe del departamento de la Dirección de Intereses

Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar), en la Gobernación Marítima

de Puerto Montt, y los tres expositores de la primera parte del programa del

evento.

Concluido el conversatorio, se dio paso a un emotivo momento en que la

presidenta del Sindicato Inter empresas de Mujeres de la Marina Mercante,

María Ángeles Gaete Jorquera, fue reconocida por su vocación por el mar,

trayectoria y su compromiso constante con el desarrollo de la marina mercante

sur austral.

La jornada finalizó con una visita al buque de Instrucción Marítima “Capitán

Williams”, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer las

instalaciones y conocer esta aula vivencial que está orientada a poner en

práctica los conocimientos teóricos adquiridos por los estudiantes de las

especialidades afines a la industria marítimo portuaria.

Cada 18 de mayo, nuestro país adhiere a la conmemoración del Día

Internacional de la Mujer en el sector marítimo, fecha instaurada por la

Organización Marítima Internacional (OMI) en 2021, con el objetivo de resaltar y

celebrar los logros de las mujeres en el mar e identificar áreas de mejora para el

equilibrio de género en esta industria.