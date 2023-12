Concejo Municipal de Aysén reconoce como “ciudadana ilustre” a la religiosa Josefina del Collado

En los próximos meses la querida “Madre Josefina” regresará

a su tierra de origen, España y es por ello que se originó este

reconocimiento, instancia que validaron muchos vecinos,

dirigentes, sobre todo del sector Pedro Aguirre Cerda de

Puerto Aysén.

En una emotiva ceremonia, este miércoles el Concejo Municipal de

Aysén, liderado por el Alcalde Julio Uribe Alvarado, reconoció a la

religiosa, Sierva de San José, Josefina del Collado, quien llegó muy

joven a evangelizar el territorio, realizar un trabajo centrado en la fe a

Dios, pero con un amplio espíritu solidario y de ayuda a muchas

familias de la región.

En la actividad, la religiosa estuvo acompañada de otras integrantes de

las Siervas de San José, vecinos, vecinas, dirigentes, quienes validaron

el reconocimiento a quien ha entregado décadas en bien del prójimo,

colaborando con mujeres, entregando capacitaciones, cursos, talleres,

espacios para crecer e iniciar emprendimientos.

También los testimonios destacan el gran corazón de Josefina del

Collado, quien creó comedores solidarios en el sector de la Capilla

Sagrado Corazón de Jesús, donde los fines de semana se entregaban

desayunos, almuerzos, se realizaban actividades, se crearon grupos

juveniles y hubo un amplio trabajo en bien de niños, niñas y

adolescentes.

Todo esto y mucho, sirvió de sustento para decretar que, Josefina del

Collado, se merecía el reconcomiendo de ciudadana ilustre de la

comuna de Aysén. “Estamos muy orgullosos de haber realizado este

homenaje, creo que Madre Josefina del Collado, dejó una huella muy

grande para los ayseninos, sobre todo para el sector Pedro Aguirre

Cerda y el Concejo Municipal ha querido reconocerla como ciudadana

ilustre y eso es muy importante. Felicitar el gran trabajo que han

hecho las Siervas de San José en nuestra comunidad, algo que hoy

hemos estado reconociendo a través de la religiosa Josefina del

Collado”.

Por su parte, Josefina del Collado, agradeció el reconocimiento,

recordando de paso parte de su trabajo realizado con la comunidad.

“Me siento muy agradecida por este homenaje que me ha hecho la

comunidad. Uno de las primeras actividades fueron los encuentros que

teníamos en el hogar con los niños que venían desde Puerto Cisnes,

Puerto Aguirre. Se entregó también mucha formación en la parte

técnica en la escuela y aquí en la catedral, teníamos el hogar con niñas

y también cuando salíamos a los pueblos, porque eran muy variadas

las actividades que teníamos aquí en el colegio”.

Recuerda igualmente la Madre Josefina, como se reunían los alimentos

para entregar desayunos y almuerzos los fines de semana a los niños

del sector Pedro Aguirre Cerda.

“Eso fue muy valioso y yo tengo gratos recuerdos, donde varias

abuelitas que ya se me fueron, salían los días viernes a los negocios

para que les dieron huesitos, una papita, ajos, para sentar la olla y

luego venían cientos de niños los sábados y domingos, era algo muy

gratificante. También los niños de esa época, cuando me ven por ahí,

me dicen, era muy rica su comida y como gozaban ellos de ir a la

iglesia, porque después jugaban, hacíamos fiestas para el Sagrado

Corazón, era algo muy bonito y todas las familias que participaban”.

Josefina del Collado, quiso dejar un mensaje con mucho cariño a todos

y todas quienes la conocen, como así también, a toda la comunidad.

“Que prime la unidad, la armonía, la paz, eso sería para mí lo más

grande que puede tener una persona, también, amarnos, perdonarnos,

querernos y ser una comunidad unidad, eso es lo que yo más añoro

siempre”.

En la ceremonia se exhibió un video, donde fueron muchos los

testimonios que dieron cuenta de la hermosa persona que ha sido

Josefina del Collado, religiosa, educadora, quien luchó por dar espacio

a las mujeres, que tengan las herramientas para independizarse y

contar con los conocimientos para levantar sus emprendimientos.

Sumado a esto, la entrega de su tiempo a trabajar con niños y

jóvenes, sembrando en algunos de ellos el amor a Dios, el ejemplo es

el párroco de Puerto Aysén, José Vera, quien en emotivas palabras

agradeció el cariño entregado por Josefina, señalando que fue su

“madre”, quien la acompañó y encamino por un camino de fe y

solidaridad.