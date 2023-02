CONDENAN A NAVIERA AUSTRAL POR NO ENTREGAR INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL SERNAC REGIONAL

 La Dirección Regional del SERNAC de Coyhaique exigió a la empresa

antecedentes respecto de algunos reclamos que había recibido de parte

de consumidores. No obstante, la compañía no respondió, siendo

denunciada ante la justicia.

 Tras analizar los antecedentes, el Juzgado de Policía Local de la ciudad

de Coyhaique le aplicó una multa de 50 UTM, esto es, más de $3

millones.

 La Ley establece que el SERNAC tiene la facultad de exigir a los

proveedores información básica comercial, la cual debe ser

proporcionada dentro de un plazo acotado. En caso contrario, las

empresas se arriesgan a multas por incumplimiento, tal como ocurrió

en esta situación.

Tras una denuncia interpuesta por la Dirección Regional del SERNAC de Coyhaique, la

justicia condenó a Naviera Austral al pago de una multa de 50 UTM, esto es, más de

$3 millones, por no responder a un oficio donde se le solicitaba información.

A través de un requerimiento de información, el Servicio pidió a la Naviera Austral

una serie de antecedentes relacionados con reclamos ingresados por consumidores

donde indicaban que habían tenido problemas de consumo con el servicio recibido.

No obstante, pese a lo que establece la Ley, la empresa no entregó los antecedentes

solicitados por el SERNAC, por lo que el organismo, haciendo uso de sus facultades,

denunció el hecho ante el Juzgado de Policía Local de Coyhaique.

Tras analizar los antecedentes, el tribunal estableció que la Naviera Austral infringió

la Ley del Consumidor al no proporcionar la información requerida por el Servicio,

aplicándole una multa de 50 UTM, esto es, $3.097.700, sentencia que fue confirmada

por la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

La Directora Regional del SERNAC, María Francisca Ortiz, enfatizó que las empresas

tienen la obligación de cumplir estrictamente con las disposiciones que establece la

Ley del Consumidor, entre ellas, de responder al Servicio en tiempo y forma cada vez

que el organismo solicita información.

La normativa, en su artículo 58, establece que el SERNAC puede solicitar información

básica comercial a los proveedores cuando considera que pueden estar siendo

afectados los derechos de los consumidores o esté desarrollando alguna investigación

relacionada con problemáticas de consumo.

De acuerdo con la legislación los proveedores están obligados a proporcionar al

SERNAC los antecedentes y documentación que les sean solicitados por escrito y que

sea estrictamente indispensable para ejercer las atribuciones que les corresponden.