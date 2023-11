Conjunto de violines de la escuela Almirante Simpson realizan maravillosa interpretación musical desde Laguna San Rafael

Una visita que, sin duda, será difícil de olvidar, vivieron los estudiantes de la escuela Almirante

Simpson, de Puerto Chacabuco, integrantes de los niveles Intermedio y Avanzado del conjunto de

Violines del establecimiento, a cargo de la unidad de Orquestas Escolares de la Dirección de

Educación Municipal de Aysén.

Es que once alumnos y alumnas, junto a una comisión integrada por monitores, padres y

apoderados, este lunes arribaron hasta la laguna San Rafael. Una aventura que inició en la

localidad puerto, donde embarcados en Catamaranes del Sur navegaron por fiordos y canales

durante más de 4 horas, en que niños y niñas pudieron apreciar en todo su esplendor la naturaleza

de este punto de la Patagonia.

El viaje -que se gestó a través de la organización de padres y apoderados, apoyados por el

Sindicato de mujeres de Puerto Chacabuco, las Porteñas; conjuntamente a la Corporación

CorpAysén y Hotel Loberías del Sur-, finalizó con el arribo hasta glaciar San Rafael. Rodeado de

icebergs y un paisaje imponente, se convirtió en el escenario perfecto para la interpretación

musical a cargo de los instrumentos de cuerda.

“Me siento encantada porque uno de mis objetivos anuales era poder sacar a los chicos a conocer

su territorio. Creo que es algo que no todos los niños de la región tienen la posibilidad de hacer, y

creo que con la tremenda colaboración que hemos tenido acá, en conjunto con la directiva y la

comunidad, pudimos lograr que ellos pudiesen conocer un lugar tan hermoso, como es laguna San

Rafael”, manifestó la monitora del conjunto de violines de la escuela, Valeska Herrera.

Por su parte, Nelson Contreras, abuelo de dos integrantes de este cuerpo musical, y funcionario de

la comunidad educativa Almirante Simpson señaló que “ellas están encantadas con el violín.

Lógicamente, eso hace que nosotros como familia también estemos encantados. El viaje fue

excepcional. Dar los agradecimientos a quienes hicieron posible este viaje. A todos los entes que,

de una u otra forma, permitieron que estos niños puedan asistir a un lugar tan mágico, una

reserva nacional de vida natural como es laguna San Rafael, y donde quedaron maravillados”.

Agregó que “la experiencia de ellos de poder ir en un catamarán, de poder hacer un concierto en

un paisaje tan hermoso, es muy enriquecedor. Un recuerdo que van a guardar de por vida en su

retina. Agradecer los monitores, Valeska e Ítalo, por su tiempo y su dedicación. Estos talleres, la

música, regocijan el alma”.

Asimismo, la docente jefa de la Unidad Técnico Pedagógica, Pabla Vásquez -quien participó de esta

instancia acompañando a los y las estudiantes-, relevó este tipo de actividades, así como el

aprendizaje de la música, que genera diversos beneficios en los estudiantes que la practican, como

son mejorar la capacidad intelectual y la memoria, fomentar imaginación y creatividad, permite

mayor autoconfianza y amplitud de habilidades sociales, entre otras. “Para nosotros como

comunidad educativa, este viaje es muy importante, y estamos muy contentos por la experiencia

que han tenido los niños. Sabemos que han tenido un arduo trabajo, un ensayo constante,

entonces este tipo de resultados es muy gratificante”.

La profesional añadió que “sin duda alguna que estas actividades son totalmente positivas. La

experiencia que han ganado también les ha servido para mejorar su autoestima, el estado

emocional de los niños. Se nota una mejor disposición al aprender, lo que se ha reflejado

significativamente en las salas de clases”, dijo.

REACCIONES

Felices se mostraron los integrantes del conjunto de violines, una vez retornaron a su

establecimiento. “Fue muy bonito, muy entretenido. Una linda experiencia. Yo no conocía laguna

San Rafael, y me gustó mucho haber ido por ser parte de la orquesta, y por saber tocar el violín”,

indicó Estefanía Cárdenas, de octavo año.

Para Fernanda Licanqueo, de sexto año, “todo fue muy lindo. Ya había ido antes, pero la verdad no

recordaba mucho porque era más pequeña. Me gustó ir con mis compañeros”.

En el caso de los estudiantes de sexto básico, Patricio Lira y Joaquín Alvarado, la experiencia fue

“muy emocionante, nunca habíamos ido, y fue muy relajante estar ahí. Todo resultó excelente”. A

lo que su compañero de curso, Brandon Purán, sumó que “ojalá algún día pueda repetirse un viaje

así”.

Esta instancia se suma a la reciente gira de los estudiantes a la comuna de Guaitecas, donde

durante casi una semana visitaron escuelas y centros culturales en Melinka y Repollal, llevando

hasta el norte de la región su música y talento. “Agradecidos del apoyo de Todos. Creo que puede

ser mi palabra más emblemática en estos grandes hitos. Agradecida de todo corazón de toda la

comunidad. Agradecida del esfuerzo de los chicos. Destaco la constancia, la alegría. Siento que ha

sido una experiencia muy significativa, para ellos y también para mí”, enfatizó la monitora del

conjunto de violines, Valeska Herrera.

Respecto a los próximos desafíos, la profesional de la música, explicó que “lo siguiente que se nos

viene es la visita de la Orquesta de Cámara de Chile, que va a ser muy relevante para ellos porque

van a poder ver grandes profesionales del área de la música, que están centralizados en Santiago,

y los van a poder ver. Y también los conciertos de navidad, que son un hito emblemático dentro de

la comuna, donde nuestros niños pueden expresarse a través de canciones navideñas que tanto

gustan a la comunidad”, finalizó.