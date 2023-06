Critican ausencia de autoridades y fiscalización en obras que dejaron seriamente lesionada a vecina en Aysén

La tarde noche de este martes, una vecina del sector Pedro Aguirre

Cerda de Puerto Aysén, se dirigía por calle Guadal y al llegar a la

esquina de Gustavo Rubio, producto de la escasa luminosidad y una

verdadera trampa que había en la vereda, cayó y se golpeo la cabeza,

resultado con diversas lesiones e incluso fracturas en su pie izquierdo.

Esta desagradable situación ocurrió debido a que en la intersección

antes señalada, existen trabajos sin finalizar y que no poseían ningún

tipo articulo de seguridad que protegiera y diera cuenta a los

transeúntes que en ese lugar había peligro.

Estos son trabajos que ya se extienden por algunos años y que

debieran contar con la fiscalización del Ministerio de Obras Publicas, a

través de la Dirección de Obras Hidráulicas, misma entidad que tendría

que vigilar la correcta ejecución de este tipo de trabajos que se han

desarrollado en otros puntos de la ciudad y donde los problemas son

muy parecidos al sector Pedro Aguirre Cerda.

“Esta es una esquina que se ha vuelto emblemática, ya que, lleva

cuatro años con trabajos para poder arreglar el sistema de evacuación

de aguas lluvias y desde esa época, nunca estos trabajos han quedado

buenos. En esta esquina en particular, estos vecinos no tenían ningún

problema hasta antes que comenzaran a romper la calle y de ahí en

adelante, se inundan, queda mal el pavimento, quedan mal puestos los

sumideros de agua, finalmente no dan abasto para poder evacuar las

aguas lluvias. Eso hace que, cada cierto tiempo vengan a hacer

trabajos como los que hicieron actualmente, que fue hacer unas

cunetas para poder evacuar el agua lluvia que no es capaz de soportar

las rejillas y el sistema de evacuación que hay bajo la calle”, señaló el

presidente de la junta de vecinos del sector, Carlos Arteaga.

“No es posible que contraten obras publicas con empresas que

dejan obras a medio terminar”

El dirigente vecinal, dijo que los trabajos que han hecho en los últimos

días, derivaron en el accidente sufrido por la vecina de calle Guadal.

Por ello, enfatizó el llamado a las autoridades a estar en terreno. “Una

vecina del sector, se dirigía a una actividad y producto de la oscuridad

y este hoyo que hay en la vereda, se cayó y se fracturó la pierna.

Creemos que ese es un hecho grave, que amerita que las autoridades

se hagan presentes en este lugar, porque no es posible que contraten

obras publicas con empresas que dejan obras a medio terminar, con

hoyos muy peligrosos, además, hay que considerar el factor

climatológico, eso hace que esto no se vea”.

Calles que han sido destruidas y repavimentadas una y otra vez,

pavimento a desnivel, grietas, piedras, maquinas abandonadas que son

utilizadas como señaletica ante profundos hoyos, hoyos repletos de

agua con nula o escasa señalización que son un inminente peligro para

niños y vecinos, son algunas de las falencias que pareciera no han sido

vistas ni menos fiscalizadas por las autoridades. Por ello, los vecinos y

sus dirigentes reclaman presencia de autoridades en terreno, con el fin

de evitar un accidente mayor o quizás una tragedia.