Declaran primer Sitio de Memoria de la Región de Aysén

En una emocionante y masiva ceremonia, encabezada por el seremi de Culturas Aysén, Felipe Quiroz, acompañado por organismos de derechos humanos y autoridades regionales, se llevó a cabo la Declaratoria de Monumento Histórico en categoría Sitio de Memoria de la 2a Comisaría de Puerto Aysén, lugar que fue utilizado por la dictadura cívico militar como centro de prisión política y tortura.

El edificio de dos plantas, revestido en madera de lenga que data de 1930, se transforma así en la primera infraestructura en recibir esta denominación en todo el territorio aysenino.

Con la instalación de la placa conmemorativa, la Región de Aysén sale del reducido grupo de cinco regiones que todavía no contaban con un sitio de memoria reconocido y declarado por el Estado, a través del Consejo de Monumentos Nacionales.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Región de Aysén, Felipe Quiroz Vásquez, valoró este hito como un importante paso en materia de memoria y Derechos Humanos: “No se trata solo de la instalación de una placa en este cuartel policial, sino de un acto que va en la línea reparatoria que trabajamos desde el Gobierno del presidente Gabriel Boric, y que permite avanzar sin olvidar a nuestros compatriotas que padecieron los horrores de la dictadura. Desde hoy, este lugar de Puerto Aysén es un espacio de reflexión para que no repitamos los errores ni los horrores del pasado”.

La presidenta de la Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique, María Vera Vera, recordó el camino que inició su predecesora, Ninón Neira, y el largo -y muchas veces lento- periplo que han recorrido los familiares de las víctimas: “Me embarga un sentimiento de satisfacción y alegría, pues este es un arduo trabajo que nos llevó varios años hasta llegar a este momento. Comenzamos hace más de cinco años cuando hicimos la solicitud formal. A veces fue decepcionante por todas las trabas que te ponían en el camino. Los sitios de memoria vienen a dignificar a las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos, atropellos y torturas de los que fueron víctimas muchos ciudadanos de Aysén. Esto le sirve la comunidad como lugar de reflexión y encuentro para que estos hechos ojalá no se vuelvan a repetir”.

Luis Osvaldo Picuntureo Pérez, dirigente de las Juventudes Socialistas, fue tres veces detenido en la 2ª Comisaría de Puerto Aysén durante la dictadura y es un sobreviviente del ahora Sitio de Memoria: “Pasé por aquí el año 1975, cuando tenía 18 años. Estaba en la población La balsa por temas familiares y cuando me presento a hacer el servicio militar me detienen los servicios de inteligencia de Carabineros y militar. Después fui detenido varias veces más, pero aquí comenzó mi historia de torturas y detenciones en distintas partes de la región. Me preguntaban por el plan Z, dónde tenía las armas y qué estaba haciendo acá. Mi paso por esta comisaría es una experiencia para recordar y con esta ceremonia me emocioné pensando en otros que pasaron por acá. Tener estos recordatorios le hace muy bien a la sociedad”.

Francia Jammet, encargada nacional del Programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos de la Unidad de Ciudadanía Cultural de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, dijo que “se trata de un hito muy importante, relevante, significativo y también emocionante. En 2016 esto parecía un sueño imposible, pues todavía se sentía que en la región había muchos obstáculos para hablar de memoria. Aquí permanecía mucho miedo instalado en la región, de hablar, de contar lo que había sucedido. Como Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de los Culturas, estamos muy satisfechos y satisfechas por el trabajo que se hace acá en la coordinación de Ciudadanía de la Seremi, que ha sido un trabajo constante y persistente. Declarar estos lugares dignifica a las víctimas, hace un reconocimiento público de lo ocurrido y proyecta garantías de no repetición”.