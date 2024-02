DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DA A CONOCER NUEVA FORMA DE EVALUACIÓN EN INVERSIÓN PÚBLICA PARA PROYECTOS BAJO 320 MILLONES DE PESOS

El presidente de la Asociación Regional de Municipalidades, Aremu valoró que las modificaciones permitirán acelerar la inversión pública, eximiendo de la evaluación ex ante a proyectos de inversión menores a las 5.000 UTM, favoreciendo especialmente a aquellos presentados por las municipalidades.

Cambios significativos en el Sistema Nacional de Inversiones (SNI) es lo que anunciaron los Ministerios de Desarrollo Social y Familia y de Hacienda para este 2024 con la implementación de un piloto que eximirá de la evaluación ex ante, a las iniciativas de inversión que postulen a ejecución con un costo total inferior a 5 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Esta incorporación, permitirá un proceso de eximición especial que beneficiará a proyectos de inversión más pequeños, entre ellos los que son presentados por los municipios, según detalló la seremi de Desarrollo Social y Familia en Aysén, Karina Acevedo Auad “Desde marzo del 2022 hemos iniciado un proceso para poder agilizar la inversión pública en todos los territorios y en esta oportunidad hay cambios que son significativos, que nos van a beneficiar no solamente en la región de Aysén, a las comunidades, a las municipalidades y que hoy tiene su expresión en la eximición de evaluación de proyectos a los que son menores de 5 mil UTM aproximadamente 320 millones de pesos, lo que permitirá que la municipalidad y el Gobierno Regional puedan elaborar proyectos de presentarlo en forma adecuada y pertinente, precisa y ágil” Agregando que “Esta es una demanda muy sentida por las municipalidades y el Gobierno Regional, pues le va a permitir elaborar proyectos, acorde a los territorios teniendo una gestión mucho más ágil y la inversión mucho más eficiente. Este es un compromiso del presidente Gabriel Boric de agilizar la inversión pública de acuerdo a las necesidades de cada territorio y de cada municipalidad. Hemos podido entregar esta información a los diferentes alcaldes de las municipalidades en la región de Aysén, tuvimos una grata conversación con el Presidente de la Aremu a quien le entregamos la información y nos comentó su alegría por este espacio de inversión que van a tener cada una de las municipalidades”.

Uno de los aspectos que considera la medida es que los proyectos para ejecución, no requerirán indicadores de rentabilidad social ni análisis técnico-económico para obtener la Recomendación Satisfactoria (RS), solo tendrán que remitir el oficio de ingreso al Sistema Nacional de Inversiones junto con los antecedentes del proyecto, directamente a la Dirección de Presupuestos para solicitar la identificación presupuestaria, la que se resolverá en un máximo de 20 días hábiles.

La sentida demanda por los municipios por avanzar en agilizar la inversión pública, tuvo una valoración positiva por el alcalde de Chile Chico y presidente de la Asociación Regional de Municipalidades –Aremu- Luperciano Muñoz “Lo hemos conversado con los alcaldes, nos tiene la verdad muy contentos, nos parece una tremenda oportunidad de apurar la inversión pública de contar con esa herramienta y bajar la exigibilidad, para poder tener solamente el check-in del Ministerio de Desarrollo Social. Recordemos que el Fril es una herramienta importante que nos da la posibilidad de ejecutar rápidamente proyectos de inversión pública. Por tanto, para nosotros es significativo poder contar con esa herramienta porque los proyectos que no podemos ejecutar por Fril, que tienen un mayor de recursos nosotros no lo podemos cofinanciar con dinero municipal y eso nos complica porque al no poder cofinanciar los Fril, se nos caen iniciativas que por 30 o 40 millones más pudiéramos ejecutar un gran proyecto para la comuna”.

Adicionalmente Luperciano Muñoz agregó que “Esta buena noticia del Ministerio Desarrollo Social de poder presentar iniciativas sin mayores exigibilidades como el RS, por supuesto que es una oportunidad que nos dan de poder avanzar en la inversión, en el desarrollo y, por supuesto, avanzar en el progreso de todas nuestras localidades. Recordemos que nuestras comunas se conforman de muchas localidades y en cada una de ellas nosotros tenemos que generar inversión porque también tenemos que descentralizar. Por lo tanto, nos parece una tremenda herramienta, agradecer esta iniciativa”.

Se estima que ingresan a este nuevo sistema, los proyectos a ejecución de agua potable rural, pavimentación, electrificación rural, mejoramiento de jardines infantiles, de postas, multicanchas, proyectos de accesibilidad, entre otros de similar envergadura que equivalen a un 18% de los proyectos de inversión del Sistema Nacional de Inversiones a nivel nacional.

Al tratarse de un piloto, al finalizar 2024, la Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de Evaluación Social analizarán los resultados de la eximición para determinar la permanencia y ajustes de esta medida. Un punto destacado de esta actualización es la incorporación del principio de la proporcionalidad, marcando el inicio de un trabajo multisectorial para integrar este principio en los procedimientos del sistema. La actualización de las “Normas, Instrucciones y Procedimientos” para el Proceso de Inversión Pública 2024, también conocidas como NIP, se pueden descargar en el sitio web: https://sni.gob.cl/.