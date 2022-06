Diputada Marcia Raphael reitera llamado al Presidente Boric que extienda “Postnatal de Emergencia”

La parlamentaria pide al Gobierno considerar crítica situación de camas UCI y no descartó

impulsar un proyecto de ley.

La diputada de Renovación Nacional, Marcia Raphael hizo un firme llamado al Presidente

Gabriel Boric para que extienda el postnatal de emergencia a propósito de la grave crisis

de salud producto de la pandemia y el aumento del virus sincicial que ha derivado en

escaso números de camas UCI, a lo que se suma el adelanto de las vacaciones escolares en

el país a excepción de las regiones de Aysén y Magallanes.

En este sentido, la diputada dijo que: “Frente a las reiteradas ocasiones que el presidente

Boric ha señalado que tiene un gobierno feminista, hoy tiene la posibilidad y la

oportunidad de demostrar que es un Gobierno feminista. Tenemos a madres angustiadas

de solo pensar que tienen que regresar a su trabajo y enviar a sus hijos a sala cuna”.

Además agregó que: “Enviarlos a sala cuna cuando no existen vacunas para niños menores

de 3 años es una constante preocupación para los padres, así que hacemos un llamado al

presidente, al gobierno feminista que hoy demuestre serlo y que apoye la ley para alargar

el post natal de emergencia, y darle tranquilidad a un gran número de mujeres y familias”.

Cabe recordar que el postnatal de emergencia terminó de regir el 30 de septiembre del

año pasado, cuando terminó el Estado de Excepción Constitucional.

Actualmente, los servicios públicos están mostrando un crítico panorama, especialmente,

en las camas UCI; por ejemplo en Iquique ya colapsó la UCI pediátrica y los menores de

edad deben ser trasladados a otras ciudades del país para recibir atención médica.

Finalmente, la diputada advirtió al Presidente que de no tomar una medida a corto plazo

para solucionar este tema “y no extiende este postnatal de emergencia, presentaremos

un proyecto de ley para poder avanzar y hacernos cargo”.