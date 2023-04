Dirigenta comunitaria de Salud de Aysén expresó su malestar ante operativo que privilegiaría a pacientes de Coyhaique

Durante estos días en el hospital de Puerto Aysén, por una gestión del

Servicio de Salud y Capredena, se estarán realizando intervenciones de

cataratas a pacientes que se encuentran en lista de espera en distintos

puntos de la región.

La iniciativa que se efectuará en el principal recinto asistencial de la

porteña ciudad y según reclama, Ximena Ruiz, presidenta del Consejo

Consultivo del Hospital de Puerto Aysén, habría un mayor número de

pacientes de Coyhaique y solo unos pocos aiseninos que se verán

beneficiados con estas operaciones.

“Se agradece la participación de Capredena aquí para poder solucionar

la lista de espera, pero no puedo dejar de manifestar que, no estoy de

acuerdo en cuanto al número de pacientes que se atiende, cuando sea

la mayor cantidad de la ciudad de Coyhaique, teniendo también

nosotros aquí en Puerto Aysén una lista de espera bastante

importante”.

Ximena Ruiz, enfatizó que, “esperamos que el siguiente operativo deje

a la par la cantidad de personas, porque nuestro hospital fue creado

para solucionar problemas de la provincia, pero también la lista de

espera de Puerto Aysén. Así es que, yo agradezco la participación de

los profesionales que están hoy en nuestro hospital, pero me gustaría

que el siguiente operativo sea equitativo en cuanto a los pacientes de

Puerto Aysén”, puntualizó la dirigenta social porteña.