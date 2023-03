En el hospital de Coyhaique falleció persona que fue atropellado en la ruta Chacabuco – Aysén

El fiscal Alex Olivero, señaló sobre este accidente, “los peritos

Un fatal desenlace tuvo un accidente ocurrido durante la noche de este

lunes en la ruta 240, que a las ciudades Puerto Chacabuco con Puerto

Aysén, en el kilometro 1 aproximadamente, un peatón que habría

transito por medio de la calzada resultó atropellado por una camioneta

que no habría logrado advertir su presencia en la vía.

Debido a este hecho, la víctima, un varón mayor de edad, resultó con

heridas de extrema gravedad que significaron su traslado hasta el

hospital regional de Coyhaique, donde lamentablemente falleció. Del

procedimiento adoptado por Carabineros, el Teniente Ricardo Mendoza

Valenzuela, informó.

“Cerca de las 22 horas, personal del Reten de Chacabuco, a raíz de un

llamado de emergencia al nivel 133 se traslada a la ruta CH 240, a la

altura del kilometro 1, ruta que une a Puerto Chacabuco con Puerto

Aysén, lugar donde constata a una persona de sexo masculino, adulta,

tendido en la vía publica y gravemente herido. Se procedió a prestar

los auxilios correspondientes, siendo trasladado al centro asistencial

más cercano, además de encontrar en el lugar otro participante como

conductor de la camioneta. De lo anterior y teniendo los antecedentes

a la vista, se procedió a la detención, por su presunta participación y

procedimiento de rigor correspondiente. Posteriormente en horas de la

noche y producto de las lesiones de consideración, se informa el

sensible fallecimiento (de la victima) en dependencias del hospital de

Coyhaique”.

Ante este hecho, el fiscal Alex Olivero, solicitó la concurrencia del

Servicio Médico Legal para efectuar la autopsia de rigor y de la SIAT

de Carabineros, este último organismo ya emitió un informe preliminar

del accidente, dando cuenta de que el peatón habría transitado por

medio de la calzada, lo que no habría sido advertido por el conductor

que lo impactó.

“Se dispuso la concurrencia del Servicio Médico Legal para practicar la

autopsia y también la concurrencia de la SIAT de Carabineros, para

efecto de realizar el peritaje, sin perjuicio al peritaje que está

pendiente, los peritos de la SIAT señalaron que la causa basal probable

es que el peatón se desplazaba por medio de la calzada en un lugar

que obviamente no correspondía, siendo colisionado por la camioneta

que no alcanzó a frenar, esos son los antecedentes preliminares hasta

este minuto”.

El conductor del vehículo tras ser detenido la jornada de este martes

fue puesto a disposición del tribunal respectivo.