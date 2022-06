En reunión con la comunidad: informan que carena de la Tehuelche se haría a flote

La carena de una embarcación, siempre se han hecho en un

varadero, un astillero o en un área seca, debido a que se debe

revisar y reparar, si es necesario, el casco de la nave, todo

aquello que en navegación permanece en el agua.

En el marco de un Gobierno en Terreno desarrollado en la Chile Chico,

fueron varias las autoridades que llegaron hasta la “ciudad del sol”,

para reunirse con dirigentes vecinales, gremiales, de organizaciones y

con la propia comunidad, a fin de recoger sus principales inquietudes,

dar cuenta de las acciones que a la fecha ha realizado el ejecutivo en

distintas áreas de acción.

Sin embargo, algo en lo que la ciudadanía espera escuchar mayores

avances y puntos concretos era la conectividad, “no tenemos nada

claro, salimos con las manos vacías, no tenemos nada en concreto”,

así de tajante fue la presidenta de la AG de Turismo de Chile Chico,

Verónica Raty, al ser consultada por la problemática que ya se arrastra

por alrededor de tres años.

“Decirle a la comunidad que debemos seguir trabajando, debemos

seguir exigiendo respuestas, en esta reunión no tenemos nada claro,

salimos con las manos vacías. No tenemos fecha de nada concreto, de

trabajos, no sabemos cuándo se van a hacer, con qué empresa va a

ser, no hay montos asignados”, señaló la dirigenta gremial.

Verónica Raty, agrega que, “lo otro que nos llama la atención y ahora

nos explican que esta la factibilidad de que la carena se realice a flote.

Además, la comunidad tiene que saber que ya nos bajaron un viaje a

la semana de la Chelenco, o sea, en este minuto seguimos

disminuyendo en cuando a conectividad en el lago”, puntualizó.

La presidenta de la Asociación Gremial de Turismo de Chile Chico,

Verónica Raty, insistió en que mantiene la intención de continuar en

reuniones, pero lamentó que hasta ahora “no hay nada concreto”.