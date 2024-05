En sus primeras clases la Incubadora Regional de Negocios recibe positiva evaluación de los emprendedores/as

La apuesta de Geogama que cuenta con apoyo de Corfo ha

sido muy bien recibida por la comunidad. De hecho, los cupos

para este año ya están cerrados y quienes quieran ser parte de

la nueva etapa, deben esperar el 2025

Un gran interés ha concitado la Incubadora Regional de Negocios, que

Geogama junto a la Corfo han llevado adelante en este segundo año

de funcionamiento, a través de la academia de Ecoterráneo Patagonia

Cowork.

Ya en su segundo mes de trabajo y con clases presenciales en Puerto

Aysén, Coyhaique, Puerto Cisnes y para el resto de la región vía

plataformas virtuales, se han compartido importantes insumos para ir

conociendo y potenciando los emprendimientos.

Las clases cada vez son más interactivas y donde los protagonistas son

las y los incubados, todos muy participativos, con ansias de seguir

aprendiendo y valorando el beneficio que obtienen al ser parte de esta

instancia.

“Mi experiencia ha sido fenomenal, ya que he aprendido mucho de lo

que me han enseñado, los profesores y lo recomiendo para próximos

años. Esto es algo muy necesario, yo he aprendido mucho en las

clases que he tenido”, comentó Francisco Benavides.

Macarena García, destacó también que, “la experiencia en este lugar

ha sido muy entretenida, didáctica, muy enriquecedora, ya que, nos

han explicado muchos temas que tenemos que conocer, que tenemos

que indagar, que nos ayudan con nuestro emprendimiento, con

nuestra idea. Para mí todo esto ha sido muy provechoso”.

Gustavo Barría, otro emprendedor que validó el trabajo que está

desarrollando la incubadora de negocios, quiso “agradecer a

Ecoterráneo por esta oportunidad, lo que espero es, seguir formando

redes, aprender de los distintos emprendedores y emprendedoras que

hay acá. La idea es poder fomentar y fortalecer el trabajo en

comunicaciones, que vengo realizando hace algún tiempo”.

Resultó tan exitosa la convocatoria que pudo efectuar en un inicio la

Incubadora Regional de Negocios, que fueron 180 los emprendedores

que lograron ingresar en una primera etapa, pronto se llevará a cabo

un nuevo proceso de selección. Por ello, quienes deseen ser parte de

esta alternativa dirigida a emprendedores y emprendedoras, deben

pensar en el proceso de inscripción y selección del año 2025.