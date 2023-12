Estudiantes de la Escuela Litoral Austral conocieron el trabajo de Empresas Bahamonde en Aysén desde la nueva Planta de Reciclaje

Esto tras las diversas visitas efectuadas al lugar como parte del programa de Vinculación

con el Medio.

Con una alta adhesión de los niños y niñas de la Escuela Litoral Austral se efectuaron en

Puerto Aysén una serie de visitas hasta las dependencias de la nueva Planta de Reciclaje

de Empresas Bahamonde ubicada en el Km 4 de la ruta que une Puerto Aysén con Puerto

Chacabuco. Tras las múltiples instancias, un grupo superior a los 60 menores,

supervisados con sus respectivas docentes, conocieron en detalle el funcionamiento de

esta iniciativa que busca contribuir al cuidado de las Costas más lindas de Chile disponibles

desde la Patagonia – Aysén por medio un estrecho trabajo colaborativo con personas

vinculadas al mundo acuícola en lo relativo a la limpieza de playas y fiordos. En cada

sesión, varios menores expresaron su entusiasmo por la iniciativa de reciclaje,

considerándola fundamental para la preservación del planeta.

Al respecto, Nicole Bórquez, encargada de Planta que posee Empresas Bahamonde,

expresó su agradecimiento con la Escuela Litoral Austral, “que hayan venido los pequeños

a visitar nuestras instalaciones y que estén conscientes de lo que nosotros estamos

haciendo acá, tratando de mejorar, digamos, el medio ambiente para poder tener unas

costaneras, unas playas limpias. Está toda la comunidad de Aysén, invitada a que vengan a

conocer el proceso que nosotros hacemos con el tema del Aislapol (plumavit), los cabos y

el plástico en la planta de reciclaje en Puerto Aysén ubicada en el kilómetro 4”.

En tanto, la profesora del reconocido establecimiento ubicado en el oriente de la Ribera

Sur, Natalia Vargas, destacó su alegría por la iniciativa de la empresa aysenina de acercar

este espacio a los menores “es un privilegio, como digo, porque realmente es algo que no

se hacía antes. Entonces, que los chicos además tengan la oportunidad de venir,

conocerlo, que les expliquen y que les hagan un recorrido, es algo muy novedoso, muy

informativo y que los motiva mucho”.

Con ello, la educadora local añadió que “están muy contentos en el fondo, jugando con los

plásticos que generan las boyas. Encuentro que la iniciativa de esta empresa es muy

destacable, muy loable también y me gusta mucho que inviten a las escuelas porque los

niños están muy interesados y muchas veces sus voces no son tan escuchadas porque las

decisiones las toman los adultos. Así es que, muy buena iniciativa ojalá sigan promoviendo

este tipo de actividades y que inviten a más escuelas”, enfatizó Vargas.

Martina Arancibia, estudiante de la Escuela Litoral Austral indicó tras el recorrido

efectuado a las instalaciones que “me parece muy bien, ya que cuidar el planeta está bien

porque hay mucha basura en todas partes y acá lo reciclan, así estamos cuidando al

planeta para tener una mejor ciudad. A las personas decirles que vengan ya que aquí

pueden ver cosas, cosas que ven tiradas en la playa y las pueden ver recicladas”.

Finalmente, Milovan Muñoz, estudiante de quinto año, comentó que hasta antes del

recorrido no conocía la existencia de estas instalaciones en Puerto Aysén, sin embargo,

luego de la actividad “me impresionó bastante. Me parece bien porque quita la

contaminación y quita mucho los problemas del mar. Este lugar es increíble porque ayuda

al mar a vivir y salva el planeta”, sentenció el pequeño aysenino .