Familias de los 3 jardines de Puerto Aysén conocieron la alimentación de sus hijos en Junji

¿Qué comen los niños y niñas cuando van al jardín? Respondiendo a esta pregunta a través de un conversatorio organizado por la subdirección de comunicaciones y ciudadanía, las familias de los jardines “Lobito Feroz”, “Creciendo Contento” y “Capullitos de Calafate” así como las funcionarias y funcionarios de la institución de educación inicial, pudieron interiorizarse cuál es la nutrición que posee la alimentación que se entrega en Junji Aysén.

Conociendo la Alimentación en el Jardín Infantil, fue el título de esta instancia que, en palabras de la nutricionista de Junji Aysén, Valentina Paredes, es un acercamiento a las familias necesario e importante: “Estas son estrategias que se han implementado desde la dirección regionales de Junji, con motivo de mejorar la alimentación saludable des los niños y niñas, tanto en los jardines como en los hogares. Nos permite visualizar la alimentación que se entrega en los jardines y las familias así tienen conciencia qué comen los párvulos y que es de manera saludable y que tienen el requerimiento calórico diario” señaló.

Junto con una exposición informativa y la entrega de un díptico con las minutas alimenticias detalladas, se sumó una degustación, la que fue valorada tanto por apoderados y apoderadas como por parte de las directoras, así lo señaló Andrea Gómez, directora Jardín infantil “Lobito Feroz”; “Agradecida que estas instancias se hagan en la comuna de Aysén. Agradecida de las familias que vinieron a conocer la alimentación que se les da a día a día a los niños y niñas de los jardines infantiles de Junji. Porque hay profesionales de apoyo detrás de esto ya que no es un hacer por hacer. Muy contenta que vengan las nutricionistas, tanto de la empresa concesionaria, como de Junji y que las familias puedan degustar los que sus hijos e hijas comen”

Así también las familias dijeron sentirse tranquilas porque ahora conocen con detalle los que sus hijos e hijas consumen en el jardín: “Estuvo muy bueno, porque uno se queda más tranquila en la casa sabiendo qué comen sus hijos en el jardín, con todas las propiedades y beneficios que tienen. Lo importante es que fueron súper claras para explicar todo” dijo Carolina Aburto, apoderada JI Lobito Feroz.

Una opinión que fue compartida por dos apoderadas más del JI “Lobito Feroz”, Miguelina Naguelquin y Valeria Márquez: “Me pareció muy interesante, porque antes no se hacían estas cosas tan bien explicadas. Me gustó harto que nos contaran cuál es la alimentación de sus hijos y me voy tranquila, porque así uno sabe que los niños están bien” dijo Miguelina. Por su parte Valeria señaló: “Súper bueno (el conversatorio) uno se informa de lo que ellos comen, me gustó la iniciativa, y me gustó la explicación de los niños que son alérgicos, como los integran”