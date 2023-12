Gobernadora Andrea Macías ratifica compromiso con los municipios en Presupuesto 2024

Esta semana comenzó en el Consejo Regional de Aysén la discusión del Presupuesto 2024 y cómo se realizará la inversión pública de la región durante el año 2024, donde la Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías Palma, y su equipo presentaron un plan de ejecución que ratifica el compromiso de esta administración con los 10 municipios de Aysén como principales aliados.

El ingreso total disponible para el próximo año es de más de 75 mil 500 millones de pesos los que al igual que en años anteriores tendrán un marcado énfasis en proyectos que se ejecutarán con los 10 municipios de la Región, como son aquellos contenidos en el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).

La Gobernadora Macías subrayó que para esto se están desarrollando una serie de conversaciones en todo el territorio con los municipios, alcaldes, concejos y equipos técnicos, para poder responder a aquellas demandas que surgen desde los propios territorios.

“El foco nuestro y la convicción es que nuestra región crece desde los territorios. Somos el Gobierno Regional aquella institución que está mandatada a poder trabajar de manera conjunta y colaborativa como lo hemos hecho hasta la fecha”, señaló la máxima autoridad regional.

Por su parte, el presidente de la comisión de Presupuesto e Inversión Regional del Consejo Regional, Jorge Abello Moll, adelantó el trabajo que se viene en las próximas semanas para el cuerpo colegiado.

“Necesitamos construir todo el presupuesto, nos quedan un par de semanas para resolver, vamos a seguir recibiendo antecedentes. Un aspecto importante es que el presupuesto sube levemente, tanto en funcionamiento como en inversión regional, así que esperamos conocer todos los antecedentes, los proyectos que mayoritariamente son de arrastre y empezar a visualizar cuáles son las posibles nuevas iniciativas que podría contemplar este presupuesto 2024”, dijo.

8% y asignaciones directas

Luego de las gestiones de los Gobernadores y Gobernadoras Regionales agrupados en AGORECHI, durante la discusión parlamentaria se logró reincorporar el concurso del 8% del FNDR para financiar iniciativas de desarrollo social y humano, a través de organizaciones sociales, lo que considerará un pequeño margen para asignaciones directas.

“Estamos abriendo las conversaciones dado que es una necesidad en general del deporte, la cultura, distintas acciones que por a, b o c motivo, no pueden participar de los procesos concursales y deben acudir a estas asignaciones directas. Las participaciones en torneos de ciencia, son situaciones que surgen, que no están planificadas y que requieren del apoyo del Gobierno Regional, y por lo tanto seguimos trabajando en buscar la forma de que estas iniciativas también puedan tener cabida en estos espacios de asignación”, concluyó la Gobernadora..