Humus de Empresas Bahamonde fue protagonista en Feria de Productos Forestales no Madereros

Vecinos valoraron positivamente el fertilizante natural de la empresa aysenina.

Como parte de las acciones de Vinculación con el Medio y en el contexto de

colaboración que posee con instituciones públicas. Empresas Bahamonde fue

invitada para participar de la primera Feria de Productos Forestales no Madereros

que desarrolló el municipio local con el financiamiento del Gobierno Regional de

Aysén y su Consejo. Un encuentro que destacó tanto por la diversidad de

emprendimientos como por las distintas ponencias académicas respecto a un polo

de desarrollo constante que posee la Región. En este sentido, el Humus

proveniente del Relleno Sanitario de Aysén fue el favorito de la comunidad, tanto

por sus propiedades comprobadas en la horticultura como por su nuevo desarrollo

investigativo en medios terapéuticos.

Al respecto, Diego Díaz Cárcamo, Ingeniero Civil Industrial y jefe de proyectos de

Empresas Bahamonde, explicó que “agradecemos a la Municipalidad por la

invitación, fue un muy buen evento y valoramos también ser considerados como

un vecino más de la comunidad de Puerto Aysén y continuar aportando al territorio

con las innovaciones que estamos desarrollando en la empresa, específicamente

en este caso desde el Relleno Sanitario”.

Sobre la entrega de Humus efectuada en la actividad. Lucia Hernández,

emprendedora aysenina se mostró gratamente sorprendida por esta nueva acción

de Empresas Bahamonde añadiendo que “el humus, lo he utilizado y la verdad

que para mí es súper importante tener este producto porque me gusta la siembra y

como ya ustedes nos han enseñado a cómo utilizarlo, ha sido bastante bueno. En

mi caso, lo usaré para mis calafates porque ellos necesitan bastante de este

producto”.

Mientras que, para Ana María Cabrera, emprendedora local en técnicas de

macramé,

indicó que el Humus obtenido en la jornada lo utilizará para sus plantas de

interiores. Así como también, la aysenina enfatizó el impacto positivo de las

acciones que posee la empresa responsable de los residuos sólidos domiciliarios,

“encuentro súper bueno porque la verdad es que aquí en Aysén no se veía esto,

que estén dando recursos para la reutilización, lo encuentro maravilloso para la

comunidad”.

Por su parte, Elena Quintana, vecina y artesana de Aysén, enfatizó la buena

disposición de Empresas Bahamonde por ayudar a la comunidad. Además, tras

ser consultada comentó sobre los recientes hechos que han aparecido en la

prensa regional y nacional por el uso terapéutico que podría tener el Humus de

Aysén “eso es fantástico y ojalá que se pueda hacer posible, es muy importante

porque es un gran avance.”

Cabe señalar que el desarrollo de un fertilizante natural en base a residuos sólidos

domiciliarios es un proyecto único en el país. El cual es resultado de un

compromiso con la comunidad y la constancia en investigación que posee

Empresas Bahamonde para el desarrollo de la comuna de Aysén.