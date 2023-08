INJUV Aysén junto Cicleayque dan inicio al Mes de las Juventudes con significativa cicletada

El Instituto Nacional de la Juventud junto a Cicleayque, realizaron este martes 01 de

agosto una cicletada, iniciativa deportiva que tuvo por objetivo dar inicio al Mes de

las Juventudes y fomentar el deporte y la vida sana.

El encuentro se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la comuna de Coyhaique donde

participó la Seremi de Deportes, María Eugenia Durán, el Director Regional de INJUV

Aysén, Camilo Triviño Urtubia, representantes de Cicleayque y juventudes convocadas.

Las y los participantes realizaron un circuito recorriendo varias calles de la capital

regional, instancia que fue liderada por Cicleayque, quienes realizan estos encuentros

todos los martes de cada mes, proporcionando a la comunidad una instancia de

esparcimiento y encuentro.

“Con la realización de esta cicletada quisimos dar inicio al mes de las juventudes, un

mes cargado de actividades que buscan promover y visibilizar el rol de las juventudes

como agentes esenciales en los procesos de cambio de nuestra sociedad. Como INJUV

Aysén, valoramos enormemente esta instancia y el trabajo que viene realizando

Cicleayque a lo largo de estos tres años, en lo que respecta a la promoción de la

movilidad activa y el uso de un medio de transporte amigable con el medio ambiente

como lo es la bicicleta, que no solo ayuda a descongestionar el estrés automovilístico

de la ciudad, sino que también permite el pleno desarrollo del deporte y la recreación,

fundamentales para la salud mental y física de las juventudes y la comunidad en

general”, señaló el Director Regional de INJUV Aysén, Camilo Triviño Urtubia.

En la misma línea, Triviño indicó que “Invitamos a toda la comunidad a poder seguir el

calendario de actividades a través de nuestras redes sociales: Twitter, Facebook e

Instagram @injuvaysen, para poder informarse de todas las novedades que se vienen

en este mes”.

En tanto la Seremi de Deporte, María Eugenia Durán, sostuvo que “desde el Ministerio

del Deporte, adherimos a esta primera activación para conmemorar el Mes de las

Juventudes junto a INJUV y Cicleayque, iniciando agosto con la mejor de las energías,

rompiendo la estacionalidad invernal, donde el frío no fue excusa para sumarnos y

encontrarnos en torno a un elemento tan transversal y versátil como es la bicicleta.

Una iniciativa que va en línea con uno de los sellos de Gobierno del Presidente Gabriel

Boric en materia deportiva, que es fomentar y fortalecer una cultura del movimiento y

hábitos de vida saludable en todos los territorios, vinculándonos con la comunidad a

través de organizaciones como Cicleayque y también con el intersector, donde INJUV

es sin duda un tremendo aliado, con quienes estamos constantemente trabajando para

llegar de mejor manera a nuestras juventudes”.

Por su parte, la representante de Cicleayque, Florencia Benítez Yávar, afirmó que “la

actividad que realizamos, la cicletada, el primer martes en conjunto con INJUV fue

una muy bonita instancia, donde aun cuando tuvimos un clima un poco adverso,

seguimos moviéndonos, activándonos, manifestándonos pacíficamente, por un derecho

a la ciudad, por tener una ciudad más accesible, inclusiva para todas y todos, así que

dejar a todo el mundo invitado para el primer martes de cada mes a sumarse a las

cicletadas, y también tratar de motivarse de a poquitito, un día a la semana, de poder

ir probando, irse a la pega en bicicleta, al liceo en bicicleta, a comprar en bicicleta, de

a poco se puede, así que esa es la invitación, necesitamos hacer cambios por la crisis

climática que estamos viviendo, por la ciudad en la que estamos, saturada de autos,

todos podemos aportar ahí con un granito de arena”.

Cristóbal Stock Cristi, participante de la cicletada explicó que “la actividad me pareció

súper bien, esta iniciativa ya es tradición coyhaiquina, todos los martes de cada mes,

es un encuentro feliz que, sobre la bici, nos permite un recorrido por nuestra ciudad,

que buscamos que sea más humana y amigable. Me gustaría que se siguieran

realizando más actividades como estas porque es súper importante que como

habitantes de esta ciudad colaboremos con tener más y mejores espacios para

movernos de manera segura y divertida”.

Mariana Del Brutto Constantino, señaló que “fue una instancia súper importante para

visibilizar que somos much@s l@s que pedaleamos en Coyhaique, sea para

transportarnos, hacer deporte y/o pasear. Me pareció una bonita actividad en la que te

puedes sentir parte de algo y hacer más propia la ciudad en la que vivimos. Recorrer

las calles de Coyhaique en bici así, en grupo, lento y con tiempo, te da la oportunidad

de notar los desafíos y peligros que enfrentamos a diario l@s ciclistas: hoyos sin

reparar, automovilistas imprudentes, ciclovías mal diseñadas, y así sigue una larga

lista. Pero también te da la oportunidad de observar con calma el lugar que habitamos.

Andar en bicicleta hace bien, vivimos más sanos pedaleando, además de ahorrar una

tremenda huella de carbono al no usar el auto. Y también porque reúne a personas

que quizás no conocerías de no ser por la bicicleta y la convicción de que su uso es

fundamental para vivir en una ciudad más sustentable”.