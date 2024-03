Interrupciones del suministro eléctrico en Chile Chico ya están causando una afectación “inaceptable” a los vecinos

¿Se imagina pasar el verano sin refrigerador? Esta es una realidad que están viviendo muchas familias en ‘La Ciudad del Sol’, debido a los cortes de energía que han afectado en demasía a toda la comuna durante los meses estivales. Frente a ello, los concejales Lidia Soto, Ariel Keim y Mario Figueroa, están exigiendo respuestas a la empresa EdelAysén y solicitan que flexibilice sus “engorrosos protocolos de reclamo”, porque hay electrodomésticos que son esenciales en la calidad de vida de las personas.

Tener que renovar la televisión o la lavadora en Chile Chico se ha vuelto un ‘paisaje habitual’ en todas sus localidades, porque los más de ocho cortes no programados de las últimas seis semanas tiene a muchos en ascuas. Esta realidad también afecta al comercio y a los emprendedores turísticos que han visto mermada su capacidad de atender a sus clientes por una realidad que “no parece digna del siglo XXI”, como afirma alguno de los afectados.

Ante ello, el Concejal Ariel Keim, explicó que “es impresentable la cantidad de cortes. No puede ser que en el mes de febrero tengamos más de ocho cortes de suministro eléctrico en la comuna donde tenemos muchos electrodomésticos con daños irreparables y la respuesta que entrega de la empresa EdelAysén es realizar un trámite muy engorroso, que muchas veces no llega a un buen término”.

Para Lidia Soto, también representante de Concejo Municipal de Chile Chico, “existe un Formulario de Reclamos para estos casos. Sin embargo, tiene una alternativa web, telefónica y presencial, pero los plazos máximos de respuesta son de hasta 30 días. Una eternidad para una familia que necesite reparar su refrigerador o lavadora si es que la falla provocada por el corte es reparable, lo que queda a juicio de EdelAysén”.

“Entendemos que los cortes de energía eléctrica tienen múltiples factores de origen. Ahora bien, en Chile Chico es un tema reiterativo, es una constante, en una semana hemos registrado cuatro y hasta cinco cortes de energía eléctrica, por lo tanto, apelamos a la voluntad de la compañía que pueda tomar ‘cartas en el asunto’ y que pueda identificar las zonas de riesgos, cambiar los implementos ‘por decirlo de alguna manera’ si está fallando algo en el sistema”, sentenció Mario Figueroa.

“Por la naturaleza de nuestro trabajo recorremos la comuna completa y en cada localidad y sector rural la situación se presenta por igual, quejas y más reclamos por los habituales cortes. Muchas de esas personas no tienen tiempo o, simplemente, no saben cómo reclamar y los que sí, no reciben una respuesta insatisfactoria en la mayoría de los casos”, denunció Lida Soto.

Ariel Keim, pidió “un poco de comprensión por parte de la empresa y que, en comunas aisladas como la nuestra, flexibilice la forma de hacer el reclamo y pongan prioridad sobre las reparaciones de los electrodomésticos de nuestros vecinos, las que principalmente se realizan en Coyhaique, si es que el desperfecto tiene solución. Sabemos que una lavadora, un refrigerador, son claves en la calidad de vida de cada familia y no son dispositivos que tengan un valor al alcance de todos, son carísimos, por eso pido una preocupación especial de la empresa”.

Mario Mayorga recalcó que “no podemos seguir tolerando estos cortes de energía reiterados sin una explicación de la empresa y con todo lo que ello conlleva: afectación al comercio, a los servicios de salud, las transacciones bancarias (…) nos afectan a todos y de manera significativa. Como concejales estamos apelando a la voluntad de la empresa eléctrica a que tome los resguardos necesarios a fin de evitar que se vayan prolongando en el tiempo esta seguidilla de cortes”.

Finalmente, las autoridades de la comuna expresaron que elevarán una solicitud al Concejo Municipal para reportar a la empresa la posibilidad que cualquier funcionario del Gobierno Comunal pueda interponer un reclamo ante la EdelAysén en representación de un vecino, lo que muchas veces, de acuerdo con lo expresado “no saben cómo acceder a la reparación del daño que causan en sus cosas los habituales cortes”.