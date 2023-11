IPS Y MUNICIPIO DE IBÁÑEZ INAUGURAN PUNTO DE ATENCIÓN VIRTUAL EN RÍO TRANQUILO

En una alianza estratégica, que va en directo beneficio de la comunidad, el Instituto de

Previsión Social – IPS y la Ilustre Municipalidad de Ibáñez, inauguraron oficialmente el

Punto de Atención Virtual Municipal IPS- Puerto Río Tranquilo.

La iniciativa busca facilitar el acceso a trámites y documentos para las y los habitantes de

localidades lejanas o aisladas, que no cuentan con sucursales IPS. Esto, por medio de un

servicio proactivo y personalizado a través de la Sucursal Virtual IPSChileAtiende, con el

apoyo y asistencia de un monitor o monitora municipal, debidamente capacitada en el

funcionamiento del sistema de Video Atención IPS.

En la inauguración de este nuevo e icónico servicio participaron el Delegado Presidencial

Provincial de General Carrera, Cristóbal Barceló Veas; el seremi del Trabajo y Previsión

Social, Rodrigo Díaz Cordaro; el delegado municipal de Puerto Río Tranquilo, Pedro Soto

Serón; y la jefa del Departamento Canales Presenciales de Atención, Lenia Pizarro Sierra.

Las autoridades destacaron la iniciativa, enfatizando la importancia de ésta en acercar el

Estado a quienes habitan en localidades distantes de los principales centros urbanos,

como es el caso de Río Tranquilo, que se encuentra a dos horas de Cochrane y a cuatro de

Coyhaique, comunas hasta las que deben trasladarse si quieren acceder a los trámites de

los servicios públicos.

En este contexto, Lenia Pizarro agradeció la confianza del Municipio de Ibáñez, así como la

disposición y apoyo prestado para la implementación de este Punto de Atención. “Para el

IPS es una tarea y un deber ético llegar a localidades donde al Estado le es muy difícil

llegar. Hoy día, con ayuda de la tecnología, con ayuda del municipio y este trabajo

conjunto entre el gobierno central y los gobiernos locales, hemos podido instalar acá, el

tercer Punto de Atención Virtual Municipal (del país), en Puerto Río Tranquilo. Lo que va a

permitir que las personas que viven acá: hombres, mujeres y jóvenes, puedan acercarse

acá a la Delegación Municipal y poder conectarse a través de un computador, gracias a la

ayuda de una persona -que va a hacer las veces de una mediadora- para poder conectarse

a nuestra Sucursal Virtual y poder atenderse de manera simultánea. Tal cual lo estuvieran

haciendo de manera presencial, para poder resolver trámites o iniciar solicitudes de

trámites como por ejemplo la Pensión Garantizada Universal, hacer reconocimiento de

cargas familiares, poder extinguir cargas familiares… En fin, 18 trámites que están

dispuestos para la población acá en Puerto Río Tranquilo”, enfatizó la representante del

Instituto de Previsión Social.

El Punto Virtual de Atención Virtual Municipal quedó instalado en la Delegación Municipal

de Puerto Río Tranquilo y está a cargo de Andrea Millapinda y Pedro Soto. Este último,

valoró la gestión y el aporte que significará para los habitantes de la localidad.

“Sin duda, este convenio que se ha generado entre la Municipalidad de Río Ibáñez y el IPS

ha sido un éxito rotundo, en el sentido de que porque hemos podido acercar a la

comunidad para poder hacer todos los trámites sociales. Ya hemos llevado alrededor de

cuatro años también iniciando los trabajos muchas veces desde la delegación (municipal),

trabajos administrativos con el IPS, pero ahora facilita en mayor medida poder contar con

este Punto de Atención Virtual”, expresó el delegado municipal.

En la misma línea, el seremi del Trabajo y Previsión Social, calificó la iniciativa como

“innovadora”, y destacó el trabajo mancomunado entre el IPS y los municipios de la

región. “Lo que hemos visto hoy día, en esta institución innovadora, que es el IPS

ChileAtiende, el Instituto de Previsión Social, nos muestra en el fondo cómo en el Estado

debemos acercarnos a los ciudadanos hoy día, facilitándole la vida a nuestros adultos

mayores, a todos los beneficiarios y beneficiarias del IPS y su red ChileAtiende”, expresó

Rodrigo Díaz.

Así lo corroboró también la usuaria Olinda Velásquez, quien no ocultó su alegría por este

nuevo servicio. “Estamos viviendo muy aislados. Por lo menos aquí, por lo menos a

nosotros, nos cuesta salir a Coyhaique a hacer un trámite o pedir un apoyo. Esto, aquí,

está a la mano, porque está dentro de nuestra localidad. Y todo lo que sea en ayuda o

apoyo para nuestra localidad o nuestra comuna, bienvenido sea. Y se agradece”, enfatizó.

Por su parte, el delegado presidencial provincial de General Carrera valoró de este nuevo

canal de atención, no sólo respecto del acceso a los trámites del Estado sino también

como aporte a la descentralización tanto a nivel nacional como regional.

“Además de la descentralización que debe existir desde la capital nacional con las

regiones, también debe existir una en el interior de la región. Que no solamente hablemos

de Coyhaique sino que también hablemos de las distintas comunas; en particular, acá, de

la comuna de Río Ibáñez, que es una comuna muy extensa y que, por supuesto, tiene

todavía mucho por hacer, pero que, finalmente, esto que trabaja el IPS en conjunto con el

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, viene a dar una respuesta inmediata, una tarea

cumplida, con respecto a la forma de acercarse al Estado, la forma de generar esta

descentralización, que es parte del mandato que nos entrega a nosotros el Presidente

Gabriel Boric”, remarcó el delegado Cristóbal Barceló.