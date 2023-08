Jóvenes de Aysén participan en festival de talentos organizado por la Oficina de Asuntos Juveniles de la comuna e INJUV

En el marco del desarrollo del programa Compromiso Joven, instancia que tiene por

objetivo aumentar la participación de las juventudes en proyectos comunitarios,

impulsando la relación de estos con el territorio a través de acciones que busquen

mejorar las condiciones de su comunidad, el Instituto Nacional de la Juventud, junto a

la Oficina de Asuntos Juveniles de la Ilustre Municipalidad de Aysén, llevaron a cabo el

Festival de Talentos Juventudes Bajo Cero.

En la Casa de la Cultura de Puerto Aysén se dieron cita distintos grupos artísticos,

quienes mostraron a la comunidad presente sus diferentes talentos. En la oportunidad

también se presentó el Diagnóstico Participativo, trabajo desarrollado con

establecimientos educacionales y agrupaciones juveniles, quienes identificaron

temáticas prioritarias y caracterizaron a la población juvenil de la comuna.

“El trabajo que hemos venido desarrollando de forma articulada con la Ilustre

Municipalidad de Aysén ha permitido ir dando respuesta a diversos elementos que

hemos recogido en la aplicación del diagnóstico participativo de juventudes, donde se

expresa la necesidad de talleres recreacionales, espacios de dispersión y encuentro,

por lo que generar estas instancias en donde conviven diversas formas de expresiones

artísticas y culturales se convierte en una tarea fundamental. Al mismo tiempo, esta

jornada nos permitió continuar nutriendo el diagnóstico, para posteriormente procesar

la información y transformarla en un Plan de Acción Municipal de Juventud, que

permita desarrollar de forma estratégica el quehacer en materia de juventudes”,

explicó el Director Regional de INJUV Aysén, Camilo Triviño Urtubia.

“Estamos muy contentos por el resultado obtenido, el trabajo colaborativo entre la

Oficina de Asuntos juveniles e INJUV permitieron culminar con una jornada significativa

para las juventudes, donde se generaron espacios para diversos tipos de muestras

artísticas. Es de suma importancia llevar a cabo estas instancias, ya que permiten

fortalecer y promover las buenas relaciones interpersonales, ya que estas son parte

crucial de la interacción y la convivencia diaria entre las personas”, indicó el Encargado

de la Oficina de Asuntos Juveniles, de la Ilustre Municipalidad de Aysén, Fernando

Torrealba.

Matías Velásquez, joven productor y cantante, destacó la actividad que se llevó a cabo

en su comuna y sostuvo que “fue una muy grata experiencia, hubo un buen

recibimiento, se agradece enormemente la preparación. Fue una excelente instancia

para darnos a conocer como artistas y llegar a más audiencia. Me gusta ser

identificado como Carpe y estas actividades ayudan bastante, puesto que así logramos

expandirnos artísticamente y ser identificados en la comunidad regional”.

En tanto, la joven artista Nataly Leiva, Monn Nabi, señaló que “me pareció una

oportunidad bonita y única para mostrar y compartir lo que a uno le gusta hacer y así

crecer en lo artístico. Me gustaría mucho que se realizarán más actividades de este

ámbito, ya que son oportunidades para más personas. La idea es que no solo inviten a

bandas, es importante que haya una mayor visualización a jóvenes artistas que

realizan presentaciones individuales. Es importante también que se realicen

competencias con el objetivo de poner en valor a las y los artistas jóvenes que se

presentan en las distintas actividades que se realizan en la comuna y también invitar a

más jóvenes a participar pero en Aysén”.

Es importante destacar que el programa Compromiso Joven comprende diferentes

hitos en el plazo de dos años; Diagnóstico Local Juvenil, Plan de Acción Municipal de

Juventud (PAMJUV), Encuentro de Juventudes, Formación de Agentes de Cambio, entre

otras acciones que esperan cambiar la mirada juvenil en las comunas donde se

desarrolla la iniciativa.