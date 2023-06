LA CRISIS QUE VEMOS EN EL CAMPUS PATAGONIA DE LA UACH ES SOLO LA PUNTA DEL ICEBERG

Con más interrogantes que certezas se fueron los Senadores y Senadoras de la Comisión de Educación, el pasado lunes, luego de la exposición del rector de la UACh, en relación a los problemas de financiamiento que posee la universidad.

El pasado lunes, Hans Richter, rector de la UACh, informo a la Comisión de Educación las razones que le llevo al Consejo Académico de la Universidad Austral de Chile, de suspender temporalmente el ingreso de nuevos estudiantes a las carreras que históricamente han tenido un comportamiento económico deficitario, produciendo problemas financieros debido a la sostenida baja en las matrículas.

Los Sindicatos de Trabajadores de la UACh manifestaron que no está claro cuánto se ahorrara en la implementación de estas medidas, y cuando se pierde por el no ingreso por matriculas, para Ivette Doussoulin, se tomaran medidas que no se saben el impacto que tendrán, por ello una Auditoria Externa del campus, permitirá tener mayor certezas sobre medidas que realmente produzcan efectos positivos.

En la región de Aysén, la oferta académica de la UACh es acorde a la realidad de empleabilidad regional, según la síntesis de empleo INE 2021, algunas carreras tienen una empleabilidad del 100%.

La Senado Ximena Órdenes manifestó que: ¨La educación superior en Chile tiene un sistema de financiamiento que no funciona en las zonas extremas, porque el subsidio a la demanda no funciona bien. Se requiere de una modernización y reorganización del financiamiento, para avanzar en la política de aranceles regulares que permita un uso eficiente de los recursos, una Modernización del Financiamiento¨

La Senadora puso las alertas en la Comisión de Educación, la crisis que vemos en el Campus Patagonia, es solo la punta del iceberg, puesto que el Campus Patagonia representa solo del 8% total de la deuda de la UACh, y se parte afrontando el déficit recortando de carreras en la región de Aysén, por la baja matrícula, se está considerando los años de pandemia. La Senadora manifestó que: ¨Lo que más me preocupa, es que no se vean mermadas las posibilidades de educación superior en la comunidad de Aysén, espero que existan los esfuerzos para que el diálogo alcance las mejores soluciones respetando los derechos de los trabajadores y llegar un escenario más positivo.