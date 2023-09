El sábado 26 de agosto, se llevó a cabo la “Gala Folklórica” de la

Mesa del Folklore de Coyhaique en el Centro Cultural y que contó con

la destacada presentación de las Agrupaciones y Grupos folklóricos;

“Tehuelche Pioneros”, Grupo Infantil, “Futuros Cuequeros”, “Patria

Nueva” Grupo infantil “Renacer”, “Yenu Aike” y como invitados

especiales, la agrupación folklórica “Patagonia Mía” de Puerto Aysén.

En la oportunidad, se le hizo entrega de un reconocimiento a

“Patagonia Mía”, agrupación que está integrada por niños y también

adultos, quienes viajaron junto a sus padres desde Puerto Aysén, con

todo un despliegue de vestuario y apoyo logístico, demostrando con

eso que, cada agrupación trabaja de manera autónoma y generando

sus propios recursos para la confección de vestuarios y que solo son

apoyado por sus padres y su propio esfuerzo. Esta Agrupación está

dirigida por los hermanos Javiera y Paulo España y en el caso de los

adultos por Don Mario Andrade.

Dicha actividad se enmarcó en la conmemoración del día internacional

del Folklore que se celebra cada 22 de agosto en todo el mundo y

cuyo origen se remonta a un 22 agosto de 1846, cuando el escritor

Británico William John Thoms, publicó por primera vez el término

"folklore", quedando acuñado a partir de esa fecha en todo el mundo y

que en su definición involucra al conjunto de costumbres, creencias,

mitos, artesanías, música, danza, canciones, y otras cosas semejantes

de carácter tradicional y popular de un pueblo o nación determinada.

Sin embargo, en el año 1960 la UNESCO oficializó esta fecha como el

“Día Internacional del Folklore”, en reconocimiento a la riqueza y

diversidad de las expresiones culturales de todos los pueblos del

Orbe. Desde entonces, el objetivo de este día ha sido fomentar y

preservar el patrimonio cultural y folklórico de cada comunidad o

territorios, para resaltar su valor en la sociedad. Es decir, esta

efeméride rinde homenaje a las principales manifestaciones artísticas

y a la cultura de nuestros pueblos.

La celebración del Día del Folklore se lleva a cabo con diversas

actividades y eventos culturales en todo el mundo y en muchos

lugares se organizan festivales de música, danza tradicional, desfiles,

ferias artesanales y exposiciones para exhibir la riqueza cultural de

una comunidad y los valores que le consagran. En la Región de

Aysén, la Mesa del Folklore ha impulsado y mantenido esta tradicional

gala, que es esperada cada año por la ciudadanía de Coyhaique.

Durante el evento estuvo presente el SEREMI de Cultura, las Artes y

el Patrimonio Dn Felipe Quiroz Vásquez, el alcalde de la Ilustre

Municipalidad de Coyhaique, algunos concejales y amigos del folklore.

Orestes Hernández, director de una de las agrupaciones que integra

esta mesa manifestó; “Esta Tradicional Gala, es una de las actividades

que forma parte del programa anual que realiza la mesa del folklore y

que no tiene otro fin, más que reivindicar nuestras tradiciones y

rescatar el acervo cultural de nuestra nación. Al mismo tiempo, como

mesa buscamos incentivar y promover el interés y amor por nuestra

cultura folklórica, especialmente en niños, jóvenes y también en

adultos. De esa forma, también invitamos a la comunidad y a quienes

quieran incorporarse en nuestras agrupaciones, ya que mantenemos

las puertas abiertas a todos y todas quienes quieran participar y

sumarse a cultivar y preservar nuestras tradicionales danzas”

¿Cómo realizan su trabajo las Agrupaciones, cómo se financian?;

“La mayoría de las agrupaciones funcionan de manera autónoma y

aunque todas están constituidas con personalidad jurídica, ninguna

tiene fines de lucro y es quizás uno de los más grandes desafíos ya

que para gestionar la confección de vestuario o compra de

instrumentos, que no es barato, lo hacen a través de peñas, rifas y

otras actividades que les permita generar recursos. La otra dificultad

que enfrentan es la falta de espacios para poder ensayar y practicar

sus rutinas lo que en nuestra ciudad es un gran problema y muchas

veces les obliga a pagar por un espacio para eso, generalmente en

algunas sedes vecinales. De hecho, por la gran presencia de público

que llegó hasta el Centro Cultural de Coyhaique queda demostrado

que el espacio para presentar este tipo de eventos, ya quedó chico y

casi no hay escenarios adecuados para este tipo de presentaciones”