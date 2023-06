Municipalidad de Aysén iniciará proceso de renovación de patentes de alcohol

Como cada semestre, la Municipalidad de Aysén iniciará durante este mes de junio el proceso

de renovación de las patentes de alcohol para los locatarios y distribuidores de la comuna.

Por esta razón, quienes actualmente cuenten con uno de estos permisos deberán presentar la

documentación pertinente para poder conservarla. No obstante, para acogerse a las

exigencias de la ley, durante este proceso se solicitarán documentos adicionales a los

habituales.

María Cecilia Zúñiga, encargada del área de Rentas y Patentes de la Dirección de

Administración y Finanzas de la municipalidad, señala que, “además de los documentos que

normalmente acostumbramos a pedir, hemos agregado otros que fueron informados

debidamente a través de un oficio enviado el mes de abril a todos los locatarios mediante

Correos de Chile”.

Además del certificado de antecedentes que deben presentar, se deberá adjuntar una

fotocopia de su cédula de identidad y una declaración jurada notarial de la Ley de Alcoholes,

la cual es un documento tipo que se puede encontrar en las notarías, por lo que es un trámite

muy sencillo de realizar. Vale destacar que el artículo cuarto de la mencionada ley indica que

funcionarios públicos fiscales no pueden poseer patentes de alcohol, razón por la cual

comenzamos a solicitar la respectiva declaración jurada.

En el caso de las personas jurídicas como las empresas o asociaciones, deben traer una

fotocopia de la cédula de identidad de cada uno de los representantes legales de la misma, el

certificado de antecedentes de cada uno, además de la declaración jurada notarial y del

artículo cuarto, de cada uno de los representantes o herederos cuando son sucesiones.

Zúñiga agrega que “todos los documentos solicitados deben ser presentados durante el mes

de junio en la Oficina de Rentas y Patentes. Si cumplen con todos los requisitos, se enviará la

renovación de las patentes durante el mes de julio”. Además, señaló que “quienes no

presenten estos documentos verán retrasada la renovación de su patente, debido a que

podrían tener que enviar una carta informando al alcalde que no enviaron los documentos

dentro del plazo y pasar a una segunda sesión de Concejo”.

Por esta razón, para evitar inconvenientes, desde el Municipio se recalcó la importancia de

realizar estos trámites con tiempo. Quienes deban entregar su documentación, pueden

hacerlo en la Oficina de Rentas y Patentes del Municipio, de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00,

y de 14:30 a 16:00.