Nadadores de Teletón Coyhaique logran histórico resultado en Juegos de la Para Araucanía 2023

La delegación compuesta por tres pacientes activos de Teletón logró ocho medallas en su participación en el campeonato binacional realizado en Temuco.

El 2023 ha sido un gran año para las y los deportistas que se rehabilitan en los 14 institutos de Teletón. Esta vez no fue la excepción y tres integrantes del equipo de natación adaptada de la región de Aysén, pertenecientes al Instituto de Coyhaique, lograron rescatar ocho medallas en los Juegos de la Para Araucanía, campeonato binacional que se realiza con equipos que representan a Chile y Argentina.

La delegación aysenina fue integrada en total por 10 deportistas paralímpicos de la región. Tres de ellos, usuarios activos de Teletón, que lograron gran parte de las preseas. Ellos son Catalina Pozas, quien obtuvo tres medallas de oro, en 25 metros libre clase S4; 25 metros espalda clase S4 y 50 metros libre clase S4. Nicolás Jaque, quien obtuvo medalla de plata en los 25 metros, libre clase S8, oro en los 25 metros, pecho clase s8 y plata en los 50 metros Libre clase s8) y Valentina Carreño (1° lugar 25 metros libre clase S5, 2° lugar 50 metros libre clase S5).

«Los tres son deportistas que ya han participado por lo menos 6 o 7 años en la piscina terapéutica del Instituto. Fue ahí donde nacieron deportivamente y se encantaron con la natación. Hoy trabajamos en el Parque Austral, que es un complejo deportivo que tenemos acá en Coyhaique. Es el único de la región y trabajamos en alianza con Jorge González, quien es el gerente de este parque, quien nos ha apoyado mucho. También el IND nos ha apoyado harto, ha sido un trabajo en conjunto», afirmó Daniel Pedrero, coordinador de la Unidad de Deportes Adaptados (UEDA) de Teletón Coyhaique.

Por su parte una de las protagonistas de la jornada, Catalina Pozas, declaró haber estado muy nerviosa y ansiosa antes de la competición, pero que la confianza en el esfuerzo realizado en los entrenamientos le entregó toda la seguridad para poder dar lo mejor de sí. «Mi entrenador, que siempre creyó en mí, siempre me lo dijo y siempre estuvo apoyándome en todo y después de los buenos resultados me sentí súper orgullosa no sólo de mí sino de mis compañeros (…) Creo que valió la pena todo el esfuerzo que pusimos de nuestra parte», aseguró la triplemedallista.

«Mis próximos objetivos son seguir entrenando y ya después poder ver otras competencias, poder asistir ojalá con el apoyo de las instituciones que nos apoyaron esta vez, ponerle mucho más esfuerzo y bajar mi tiempo», agregó.