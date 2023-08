PATAGONMAN REALIZÓ CLÍNICA DE NATACIÓN Y PRÁCTICA DE AGUAS HELADAS EN AYSÉN.

Gran participación tuvo la clínica de natación Patagonman, que se realizó el día de

ayer, sábado 18 de agosto, con grandes profesionales de la natación nacional e

internacional.

La actividad fue recibida con gran entusiasmo por la comunidad local, y no era

para menos, ya que la clínica fue liderada por Carolina Trewhela, profesora de

natación y fundadora Proswim (el club de natación más grande de Chile), y María

Vilas, nadadora olímpica española, quien participó en los Juegos Olímpicos de Río

de Janeiro 2016. Se hicieron también presentes, el Consejero Regional de Aysén,

Sergio González, y el Concejal Municipal de Coyhaique, Fidel Pinilla, quienes

sumaron palabras para destacar la importancia de la cita.

La actividad se dividió en dos partes: primero en piscina y luego en aguas abiertas

heladas.

La clínica en piscina que comenzó a las 8:30 AM en la piscina del Polideportivo 21

de abril, de Puerto Aysén, contó con casi cuarenta niños y adultos que recibieron

instrucciones de las profesionales a cargo del entrenamiento. Cabe destacar la

participación de integrantes del Club de Natación Orcas de Aysén, del Club de

Triatlón TriAysen, y del grupo de nadadoras Las Huillinas, entre otros.

Esta parte de la clínica se enfocó en 3 importantes secciones:

1. Invitación a todos los presentes (nadadores y no nadadores) a desarrollarse en

el deporte, resaltando su importancia en línea con los objetivos de la Gobernadora

Regional de Aysén, Andrea Macias por impulsar el deporte en la región.

2. Teoría donde se enseñaron los aspectos claves y fundamentales para todo

nadador. Aquí las entrenadoras explicaron a los presentes cómo deben entender

el deporte, cuáles deben ser sus prioridades y dónde están los aspectos claves

para poner sus esfuerzos. Aquí también se enseñaron técnicas de natación para

ser utilizadas en aguas abiertas.

3. Práctica en piscina, donde los más jóvenes y también los adultos pudieron

practicar y mejorar su técnica de la mano de las destacadas profesionales.

Luego de terminar la clínica en la piscina del polideportivo, los organizadores de

Patagonman, juntos a las entrenadoras y un gran grupo de nadadores y

acompañantes, se desplazaron hasta el Puerto de Chacabuco (EMPORCHA),

para la segunda parte de la actividad: el ya clásico nado de Patagonman en aguas

heladas durante el invierno! Esta vez fue una docena de nadadores quienes

pudieron poner en práctica las técnicas anteriormente presentadas por Trewhela y

Vilas.

Los nadadores completaron un nado de 1.400 metros de punto a punto en el

fiordo, en condiciones de 6 grados Celsius. Los nadadores saltaron desde una

embarcación de la Armada de Chile y nadaron de regreso hasta el puerto.

La actividad se completó con éxito, gracias al despliegue de la Capitanía de

Puerto, liderada por el Teniente Simón Stuven del Valle, al trabajo de Bomberos

de Aysén con el grupo Gersa, el gran apoyo de los kayaks liderados por Patricio

Figueroa, así como gracias al apoyo prestado por Emporcha y AquaChile, quienes

siempre están presentes en las actividades de Patagonman.

Para finalizar, se realizó un almuerzo de camaradería en el terminal de pasajeros

de Emporcha con pizzas y bebidas calientes para recuperar la temperatura.