PREPUESTO SALUD 2024: SENADORA ÓRDENES LOGRÓ IMPORTANTES ACUERDOS CON LA CARTERA

En medio de la discusión para aprobar la Ley de Presupuestos 2024, la senadora

Ximena Órdenes tuvo un rol clave para lograr importantes acuerdos con la cartera de

Salud. A la noticia de que ministra Aguilera, actual cabeza del Ministerio comprometió la

materialización de un angiógrafo para Aysén, con la posibilidad de que la región

finalmente cuente con una Unidad de Hemodinamia, se suman nuevos recursos para la

atención primaria y un calendario de prioridad en leyes relevantes no solo para la región,

sino también para el país.

“Despachada la ley de presupuestos 2024 con un crecimiento importante,

quiero destacar que se ha incrementado en un 8% las partidas y los presupuestos

para el Ministerio de Salud. Esto va a permitir atender con mayor celeridad, en

particular, las Listas de Espera GES y no GES”, sostuvo la parlamentaria por la

región de Aysén, quien, durante el 2023, manifestó en reiteradas ocasiones su

preocupación por los retrasos en la atención y también por los tiempos que

distancian la etapa de diagnóstico, con los tratamientos necesarios para los

pacientes, entre otros problemas que surgen como consecuencia de la falta de

especialistas en la región.

“Nos hemos comprometido también con un calendario respecto de algunas

leyes, como la Ley de Licencias Médicas, la actualización de la Ley Ricarte Soto y

otros aspectos”, aseguró Órdenes, mencionando algunos de los avances logrados

en los constantes diálogos que tuvo con la ministra en el marco de la discusión

sobre cómo se destinará este porcentaje del presupuesto en el Ministerio de

Salud.

Una respuesta para los Honorarios COVID

Otra de las preocupaciones que la senadora por Aysén mantuvo en su

agenda parlamentaria fue la de que el Ejecutivo se diera cuenta de que los

Honorarios Covid no solo fueron un aporte durante la pandemia, sino que lograron

cerrar brechas en el Sistema de Salud que se arrastraban desde antes. Durante el

2023, la noticia de que cerca de 13 mil funcionarios serían desvinculados de sus

labores a lo largo del país, puso en alerta a varias organizaciones que

manifestaron su preocupación por esta medida.

La senadora Ximena Órdenes hizo eco de este error desde su participación

en la Comisión de Salud del Senado y junto con otros senadores miembros,

llamaron en reiteradas ocasiones al Ejecutivo a dar soluciones a este conflicto. En

medio de la discusión del erario 2024, la parlamentaria por Aysén tuvo un rol clave

para conseguir una respuesta a los funcionarios desvinculados. “Para nosotros es

muy importante porque durante todo el año presenciamos la realidad que

enfrentaron aquellos trabajadores que conocimos como Honorarios Covid, que al

Miercoles 29 de noviembre de 2023

final del día ya no estaban solo viendo temas de pandemia, sino que lograron a

cerrar una brecha histórica que tenían los Sistemas de Salud a lo largo del país”,

enfatizó Órdenes.

“Es este sentido, quiero comentarles que hemos llegado a un acuerdo,

logrando más de ocho mil cargos vacantes, que estarán a disposición y tendrán

una postulación preferente para aquellos trabajadores que se la jugaron en la

pandemia”, señaló.

Efectivamente, el acuerdo logró que el personal de refuerzo pueda acceder

en forma preferencial a los cuatro mil cargos de expansión indicados en el

Presupuesto, así como también a dos mil cargos adicionales que quedarán libres a

raíz del proceso de incentivo al retiro, además de los dos mil quinientos nuevos

cargos, que inicialmente comprometió el gobierno. De esa forma, se abrirían ocho

mil cargos potenciales para honorarios COVID durante el 2024.