Puerto Aysén: Conductor impacta y destruye barrera de contención y se da a la fuga

La madrugada de este miércoles, se registró un accidente de tránsito

en la ruta 240 Aysén – Chacabuco, en el sector Ribera Sur, justo frente

a la población Las Dalias. En el lugar, un vehículo particular impacta y

destruye la barrera de contención.

Carabineros fue alertado de este hecho, pero al llegar al lugar, se

encuentran que no había conductor ni ocupantes al interior del móvil.

Así lo informó el Subteniente Nicolás Novoa.

“A raíz de un procedimiento ingresado al nivel 133, se alertó de un

vehículo el cual se encontraba sin ocupantes en la ruta que une Puerto

Chacabuco con Puerto Aysén. En el lugar, nuestros dispositivos

pudieron evidenciar que, efectivamente no había ocupantes en el

móvil, el cual, habría sido abandonado en la vía pública, obstaculizando

solo una vía del tránsito. Tuvimos que desplegar medios en el lugar,

para prevenir que pudiera ocurrir otro accidente con algún conductor

que pudiera no ir atento a las condiciones del tránsito”.

Ahora y con algunos antecedentes como la patente del vehículo, se

logró identificar al propietario del mismo, agregó el oficial de

Carabineros. “A posterior, diligencias autónomas, se ha podido

identificar al propietario del vehículo, el cual está siendo denunciado al

Juzgado de Policía Local”, indicó el Subteniente de Carabineros, Nicolás

Novoa.