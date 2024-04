Realizan Plaza de Justicia y DDHH en cárcel de Coyhaique La instancia buscaba acercar parte de la oferta y prestaciones estatales a las personas privadas de libertad

La primera Plaza de Justicia y DDHH del año 2024 se llevó a cabo este miércoles en dependencias

del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Coyhaique, ocasión en que los diversos

servicios del Ministerio de Justicia y DDHH realizaron atención de usuarios en el principal recinto

penal de la región de Aysén.

En la oportunidad, participaron el Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio Médico Legal,

Corporación de Asistencia Judicial, Defensoría Penal Pública, y el Centro de Apoyo para la

Integración Social de Coyhaique, todos del sector Justicia, a los que se sumaron IPS/ Chile Atiende

y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) para dar a conocer sus ofertas

programáticas.

Fue así como los asistentes destacaron y agradecieron la posibilidad de poder realizar sus trámites,

Luis uno de los asistentes indicó que “en el Servicio de Registro Civil pude sacar mi carnet y mi

clave única, lo que beneficiará a mi familia porque nos permitirá realizar trámites”.

Por su parte, el Seremi de Justicia y DDHH Samuel Navarro Castro explicó que “Esta actividad tiene

un beneficio múltiple, porque nos permite primero traer los servicios acá para las personas

privadas de libertad, pero que también, Gendarmería no tenga la complejidad de sacar usuarios al

exterior para ciertas prestaciones de servicio. No hay que olvidar, en ese sentido, que las penas

privativas de libertad son eso. Se pierde la libertad, pero no se pierden otros derechos”.

Efectivamente, lo que se buscó con la visita de los servicios públicos al Centro de Cumplimiento

Penitenciario de Coyhaique fue que las personas privadas de libertad tengan el mismo acceso que

las personas en el medio libre, así lo destacó el alcaide del CCP Coyhaique, , Álvaro López señaló

que “acercamos los servicios públicos para que ellos puedan realizar sus trámites en forma

presencial y personal; y con la tranquilidad que el tiempo les permite, pudiendo obtener cedulas

de identidad, certificados, claves únicas, todo lo que en un aplaza de Justicia se puede brindar a la

ciudadanía en general, por lo tanto nuestros privados de libertad no quedan impedidos de realizar

esos trámites”.

Finalmente, señalar que en la ocasión las personas asistentes, además de lo ya mencionado,

pudieron recibir asesoría jurídica en materia civil y penal por medio de los abogados de la

Corporación de Asistencia Judicial y la Defensoría Penal Pública, así como también conocer e

interiorizarse de las prestaciones que realiza Gendarmería a través de su Sistema

Postpenitenciario.