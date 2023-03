RENUNCIA AL CARGO DE DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE AYSÉN

Estimada Comunidad de Aysén:

Luego de una profunda reflexión personal y familiar, quiero poner

en conocimiento de los habitantes y vecinos de mi querida Provincia de

Aysén, la decisión voluntaria que he tomado para renunciar al cargo de

Delegado Presidencial de la Provincia de Aysén.

Dirijo estas sentidas palabras a ustedes, pues como comunidad

merecen toda mi consideración y respeto para informales de esta noticia

en forma directa, sincera y sin matices.

No fue una decisión fácil de tomar, pues obedece a razones

estrictamente personales que me obligan a destinar, en este momento,

mis esfuerzos, mi energía y mi tiempo a compromisos de Vida ineludibles,

los que me impiden responder a cabalidad con las exigencias que

demanda el cargo en esta Delegación Presidencial.

Es mi deber manifestar a ustedes la satisfacción, orgullo y

agradecimiento, por la oportunidad que se me brindó de encabezar y

liderar durante 1 año de trabajo, nuestro Programa de Gobierno,

enfocado en la Comunidad de Aysén.

Agradezco el honor concedido a mi persona por su Excelencia, el

Presidente de la Republica Sr. Gabriel Boric Font, para representar a

nuestro Gobierno en mi Provincia de Aysén, a mi partido político

Convergencia Social y partidos de gobierno, al Sr. Delegado Presidencial

Regional, Don Rodrigo Araya Morales, al Gabinete Regional de Aysén, a los

Jefes Comunales, concejales y concejalas y funcionarios municipales de

Aysén, Cisnes y Guaitecas, al gobierno regional y su consejo, trabajadores

de los distintos servicios públicos y empresas privadas de la región y

provincia de Aysén, fuerzas armadas, fuerzas de orden y seguridad,

bomberos, dirigentes sociales, medios de comunicación, y en especial a

todo mi equipo de colaboradores de la Delegación Presidencial Provincial

de Aysén, por su entrega y compromiso con un Gobierno en Terreno,

cercano a la gente y comprometido con sus ideales de transformación en

todas las áreas del quehacer humano.

Estuvimos presentes en cada rincón y localidad de la Provincia, en

cada caleta de pescadores, islas, archipiélagos, predios campesinos, sedes

comunitarias, Hogares, palpando de cerca la postergación y desigualdad

de una zona geográfica extrema en clima y geografía, donde muchos de

nuestros compatriotas han decidido aferrarse a sus raíces, haciendo patria

junto a sus familias, con la esperanza de una mejor calidad de vida y un

mejor futuro para sus hijos.

Nos empeñamos en hacer carne la construcción de un gobierno

cercano, de empatía con las personas, de alta sensibilidad humana, que

abordó con honestidad los problemas y desafíos de la ciudadanía,

compartiendo y entendiendo sus experiencias de vida, desde la

particularidad de sus territorios.

Tengo la confianza de que la vida siempre nos puede preparar

nuevas oportunidades para seguir siendo un aporte en el aspecto humano,

profesional, social y político, trabajando siempre por nuestra gente y en

especial, por quienes más lo necesitan.

Agradezco con todo mi corazón a mi familia, a mis amigos y a mis

seres queridos, por aceptar con respeto y apoyo, sin cuestionamientos ni

condiciones, la dedicación exclusiva y prioritaria de mi tiempo, cada vez

que mi presencia fue requerida como autoridad al servicio de la gente,

durante mi administración.

Finalmente, deseo el mayor de los éxitos a la nueva autoridad

provincial que le corresponda asumir el desafío de dirigir los destinos de la

Provincia de Aysén, con el sello e impronta de nuestro Gobierno.

Atte.:

JORGE SALFATE AGUAYO