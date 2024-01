SAG recuerda requisitos para viajar con mascotas

El Servicio Agrícola y Ganadero recuerda a las personas que viajarán junto a sus

mascotas, informarse con anticipación antes de salir del país, sobre los

documentos que deben portar y los requisitos sanitarios que deben cumplir, según

el país de destino.

Julio Cerda Cordero, Director Regional SAG Aysén, señaló “quienes viajen con

sus mascotas al extranjero, necesitarán obtener un Certificado Zoosanitario de

Exportación otorgado por el SAG, donde debe acreditar que el animal esté inscrito

en el Registro Nacional de Mascotas. Además, se debe presentar un certificado de

salud de no más de 10 días de antigüedad y certificados de vacunación y

desparasitación según corresponda”.

“La solicitud de este Certificado Zoosanitario se puede realizar en línea o en

cualquier oficina sectorial del SAG de la región. Por eso el llamado es a

planificarse con tiempo y revisar todos los detalles en www.sag.cl y así evitar que

su viaje se vea afectado por no contar con la documentación correspondiente”

indicó la autoridad del Servicio.

Documentos para solicitar Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE):

 Certificado extendido por Médico Veterinario, de no más de 10 días de

antigüedad, que señale que la mascota se encuentra sana, con sus

vacunas al día y que ha sido desparasitada interna y externamente.

 Copia del registro de inscripción de su mascota (perros-gatos) en el

Registro Nacional de Mascotas

(http://www.tenenciaresponsablemascotas.cl; o

http://www.registratumascota.cl)

 Con estos documentos los dueños de mascotas pueden solicitar al SAG el

Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE) que es el documento que

deben exhibir al ingresar con su mascota al lugar de destino.

El trámite se puede realizar presencial de lunes a viernes 09:00 a 14:00 horas en

cualquier oficina SAG o digital en https://sag.cerofilas.gob.cl ingresando en la

opción «Solicitud de certificado zoosanitario de exportación para salir de Chile con

perros, gatos y hurones”, (el trámite finaliza con el retiro del CZE en la oficina que

usted seleccionó en el sistema para la entrega del documento).

Puntos a considerar:

 El trámite tiene un costo asociado (0,14 UTM) y el tiempo de entrega del

certificado es de 72 horas, es decir, tres días hábiles, desde la fecha de la

solicitud, para que considere la anticipación que necesita para efectuar el

trámite.

 En el caso de caso de Argentina, la desparasitación debe haber sido

realizada dentro de los 15 días previos al viaje. Además, caninos y felinos

deben tener una vacuna antirrábica vigente o que haya sido puesta al

menos 21 días previos al viaje.

 Es importante considerar que, el Certificado Zoosanitario de Exportación

(CZE) emitido en Chile, tiene una vigencia de 21 días calendario (60 días

para Argentina), siempre y cuando la vacunación antirrábica se mantenga

vigente. En caso de perder la vigencia de dicha vacuna, también lo hace el

CZE.

 Si el usuario regresa al país dentro de dicho plazo, solo tendrá que

presentar la copia del CZE acompañada de los mismos certificados de

salud y de vacunas que presentó al SAG al momento de solicitar dicho

documento para la salida de su mascota.

 Si su estadía en el extranjero será superior a 21 días (60 días en el caso de

Argentina), debe obtener un nuevo certificado extendido por la autoridad

sanitaria oficial del país de procedencia.

Finalmente, recordar que los controles fronterizos Huemules, Jeinimeni,

Coyhaique Alto y Palavicini operan desde las 08:00 a 21:00 horas.

Para mayor información, visite la página web del Servicio o escríbanos a

contacto.aysen@sag.gob.cl.