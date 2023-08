Se extiende el plazo para postulaciones del Programa de Pesca Artesanal en Aysén

Se extiende el plazo de postulación de las Líneas 4 y 6 del Programa de Fomento y

Diversificación de la Pesca Artesanal. Originalmente, el período de postulación finalizaba

el 28 de agosto, pero en respuesta a la participación activa y las necesidades de la

comunidad pesquera, se extiende el plazo hasta el viernes 15 de septiembre hasta las

18:00 horas.

El Gobierno Regional en conjunto con la Fundación para la Superación de la

Pobreza tienen el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible de la pesca artesanal en la

Región de Aysén, brindando oportunidades de mejora y crecimiento a los pescadores y

pescadoras locales.

“Para nosotros como Gobierno Regional, tomar la decisión de llevar adelante este

programa, es un compromiso político, uno que asumimos con el sector cuando iniciamos

esta administración. Pero, además, viene a poner en valor y a relevar una labor histórica,

un espacio de fomento histórico de nuestra región que es parte de nuestra identidad, y

que de cierta forma se ha ido perdiendo. No se queden fuera y participen, es el momento

y la oportunidad de poder avanzar en el fomento de la pesca artesanal de nuestra región”,

manifestó la Gobernadora Regional Andrea Macías Palma.

Línea de Apoyo 4: Tecnificación de Embarcaciones

La línea tiene como objetivo proporcionar un subsidio, no reembolsable, destinado

al equipamiento, detección y producción en la pesca. A través de esta oportunidad, los

pescadores podrán acceder a recursos como ecosondas con transductor y cartas, radares

completos con antena, pantalla y cartas, además de elementos esenciales como

compresores y brazos. La tecnificación de las operaciones de pesca se traduce en mayor

eficiencia y mejores resultados.

Línea de Apoyo 6: Adquisición de Indumentaria y Herramientas para la Recolección de

Orilla

Enfocada en el bienestar y seguridad de los pescadores y pescadoras, esta línea

otorga un subsidio para financiar la adquisición de herramientas esenciales como trajes de

surf, botines, guantes, gorros y protector solar. La comodidad y seguridad en las tareas de

recolección de orilla son fundamentales para el desempeño óptimo de los pescadores.

Valeria Zúñiga Carvajal, residente de Caleta Andrade, ha sido pescadora artesanal

gran parte de su vida. Hoy cuentan con una pequeña sala de proceso y es una de las

beneficiarias de dos líneas del programa de fomento: reparación de embarcaciones y

cambio de motores. “Para mí fue un proceso un poco difícil, porque me pedían

documentos y traté de hacer lo mejor posible, agoté todos los medios para cumplir con

todos los requisitos. Los gestores territoriales de la oficina, me ayudaron mucho, siempre

atentos a los documentos. Ellos pasan hasta por las casas avisando cualquier detalle,

tenemos mucho contacto con ellos”.

Valeria también hace un llamado a sus vecinos a que se atrevan a postular

“Participen, no es tan difícil, es junta unos documentos, nunca está de más, si uno tiene la

suerte de salir con el proyecto favorecido, es muy bueno, sino también, ya que puede ser

para las próximas líneas, tienen que postular, ojalá toda la isla”.

Las postulaciones pueden realizarse en las oficinas de Fusupo, ubicadas en distintas

localidades de la región:

Puerto Aysén: Calle Galvarino Riveros N°334.

Puerto Cisnes: Avenida Arturo Prat Nº 835.

Caleta Andrade: Calle Manuel Rodríguez Nº 306.

Melinka: Calle Felipe Whestoff S/N.

Adicionalmente, se ha habilitado un formulario en línea en la página web

https://pesca.goreaysen.gob.cl, donde los interesados pueden obtener más información

sobre las oportunidades de fomento y promoción de la pesca artesanal en las comunas

costeras de Aysén.