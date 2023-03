Senadora ofició al MOP para que garantice funcionamiento de colector de aguas lluvias en Aysén

El reciente fin de semana trajo consigo un nuevo frente climático, que

generó algunos inconvenientes en las rutas que conectan a la región,

pero también significó el colapso de algunos terrenos e incluso calles,

donde debieran operar de manera correcta los colectores de aguas

lluvias.

Esto lamentablemente no sucedió en la esquina de Ciro Arredondo con

Kalstrom en la Ribera Sur de Puerto Aysén, un punto que

históricamente se inundaba y donde los trabajos efectuados para su

mejora, no habrían tenido el efecto esperado.

Ante esta situación planteada por vecinos y vecinas del sector, la

Senadora Ximena Ordenes Neira, manifestó su preocupación con lo

ocurrido, indicando que, “Aysén cuenta con un plan maestro de aguas

lluvias y este tipo de planes se traduce en concreto, en la construcción

de colectores y uno de ellos es el de calle Kalstrom con Ciro

Arredondo, pero claramente no está cumpliendo con su función de

drenaje y evacuación de aguas lluvias”.

La Senadora Ordenes, también dio cuenta de esta situación a las

autoridades del MOP, donde planteó la importancia de que la Dirección

de Obras Hidráulicas analice lo ocurrido, con la idea de que se

efectúen las acciones pertinentes para este problema no se repita, ya

que, finalmente afecta la calidad de vida de los vecinos y vecinas de

Aysén.

“Por lo tanto, he tomado contacto la Dirección Regional de Obras

Hidráulicas, para que estén en la zona y efectivamente se realicen las

acciones que se requieran para que el colector funcione, de lo

contrario se produce lo que ya ocurrió, que es perjuicio para la

comunidad y condiciona la calidad de vida de los vecinos y vecinas de

Aysén”.

La problemática fue expuesta mediante un oficio por la Parlamentaria

de Aysén a la recién asumida Ministra de Obras Publicas, Jessica

López, con el fin de que esto se revise y tenga una solución en el más

breve plazo.