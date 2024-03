Senadora Órdenes destacó los avances legislativos de 15 leyes en derechos de las mujeres desde que inició su mandato

Desde que asumió su mandato de representación en el Senado de la

República, la senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes Neira, ha

mostrado su preocupación por avanzar en derechos de las mujeres. En el marco

del mes de la mujer, la parlamentaria dio cuenta de una serie de leyes aprobadas

desde el 2019 para mejorar diversos aspectos en la vida de la mujer.

“Durante este periodo legislativo, ha sido una prioridad avanzar en leyes en

materia de equidad de género. Desde el Senado de la República hemos

despachado 15 proyectos de ley”, recalcó la senadora Órdenes, dando cuenta de

su actividad legislativa en esta materia.

“Quiero destacar uno de ellos que me parece en particular relevante, sobre

todo porque, cuando se discutieron otros temas vinculados al retiro de los fondos

de pensiones, apareció como dato que cerca de un 86% de las pensiones en Chile

estaban impagas, lo que también dio paso a un debate legislativo impulsado, en

general, por la Comisión de Equidad de Género para regularizar esta situación que

nos parecía impresentable. Así nació la Ley “Papito Corazón”, permitiendo la

creación de un Registro de Deudores y que las responsabilidades parentales se

cumplan”, profundizó la parlamentaria, refriéndose en específico a una de las

normas aprobadas durante el 2023, que apunta a la responsabilidad parental y el

pago efectivo de deudas y pensiones.

En materia de seguridad social, también destacó la ley para la protección a

la lactancia materna, la ley de extensión transitoria del permiso postnatal parental

y en la protección a la maternidad, paternidad y “vida familiar”, que regula el

teletrabajo. Del mismo modo, sobre la protección de las víctimas de violencia

contra las mujeres, la senadora Ximena Órdenes, también destacó leyes como la

de tipificación del femicidio, en femicidio íntimo y por razón de género y la de

tipificación del delito de acoso sexual en espacios públicos, junto con la ley que

establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas

de femicidio y sus familiares, entre otras.

La parlamentaria terminó citando la Ley N°21.356, que establece la

representación de género en los directorios de las Empresas Públicas y

Sociedades del Estado, señalando que este sería un gran avance en materia de

representatividad. Estas leyes no solo dan cuenta de avances en materia de salud,

educación, bienestar, de no ser objeto de violencia y del empoderamiento de las

mujeres, sino que, también, sobre su participación en la toma de decisiones en la

sociedad chilena.