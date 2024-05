Senadora Órdenes Senadora Órdenes recogió la preocupación de los vecinos de Puyuhuapi por accidentes en el puente La Falla

Luego del accidente ocurrido durante la última semana de abril en el puente

La Falla, ubicado en la ruta 7 -aproximadamente a 12 kilómetros al sur del acceso

a Puyuhuapi-, donde una camioneta, junto a su conductora, cayeron por un

costado del camino al no dar cuenta del peligro inminente en este tramo, la

senadora por la región de Aysén recogió este preocupante suceso y solicitó tanto

a vialidad, como al Ministerio de Obras Públicas -MOP-, que tomen cartas en el

asunto. Durante la semana distrital, fueron los mismos vecinos y vecinas de

Puyuhuapi, quienes le manifestaron su preocupación a la parlamentaria,

asegurando que este no es el primer accidente que se registra en el puente.

“Dos graves accidentes se han registrado en este tramo del camino, cerca

de Puyuhuapi. Lo que estamos haciendo es solicitar a Vialidad y al Ministerio de

Obras Públicas, que se generen todas las medidas para prevenir a los

conductores respecto al riesgo que implica este tramo”, indicó la parlamentaria en

un video publicado en sus redes sociales, donde muestra en terreno el estado del

puente, así como también, la falta de demarcación y señalización pertinente o la

ausencia de barreras de contención que den cuenta a los conductores sobre el

peligro de ese tramo en la ruta.

“Como ustedes observan”, mostró la senadora Órdenes en el video, “en

este puente no hay ningún tipo de señalética que indique alguna situación de

peligro o riesgo y por eso, lo que estamos reiterando es que se tomen todas las

medidas a fin de que los conductores, sobre todo en condiciones nocturnas,

cuenten con la información necesaria y se eviten accidentes tan graves como los

que se han registrado últimamente”, concluyó, dando cuenta de que incluso a la

luz del día, es difícil dar cuenta de que se aproxima un puente.

La senadora, quien actualmente preside la Comisión de Transportes y

Telecomunicaciones del Senado, constantemente ha manifestado su

preocupación, no solo por el estado de los caminos al interior de la región de

Aysén, sino también, en que estos sean cada vez más seguros. Ya durante el

primer trimestre del 2023, había solicitado al MOP que se le informara sobre el

estado de las distintas rutas respecto a la necesaria demarcación y señalización

de los principales tramos.