Senadora Ximena Ordenes llama dejar la indiferencia por la Unidad de Cardiología y priorizar de manera urgente un angiógrafo para la región de Aysén

Este equipamiento sumado al equipo de especialistas,

permitirá atención oportuna a pacientes con problemas

cardiovasculares, evitando así, un traslado, que muchas veces

empeora más su condición y a la vez deja la dependencia de

un avión ambulancia, considerando los altos costos que ello

significa.

Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de

mortalidad en la población adulta en Chile. En ese sentido, la población

de la región de Aysén no cuenta con acceso oportuno a diagnóstico y

tratamiento avanzado en patologías cardiovasculares, debiendo salir de

la región, considerando los altos costos que ello significa y el

desarraigo familiar, donde los tiempos del tratamiento generalmente

son extensos.

Es importante mencionar que los efectos del problema son, los

elevados tiempos de espera en pacientes cardiovasculares, las

complicaciones y reiteraciones de episódicos patológicos que generar

deterioro progresivo en su calidad de vida y la mortalidad en espera de

un tratamiento o diagnóstico avanzado.

Por ello la urgencia de contar con equipamiento de alta tecnología y

que permitiría atender en la región estos graves y recurrentes

problemas de salud, hablamos de un angiografo, el que, además, debe

considerar un equipo de profesionales, ya que, hoy existen los

especialistas, pero no el equipamiento. Esto es algo que la Senadora

por Aysén Ximena Ordenes ha manifestado a nivel regional y con las

más altas autoridades del país.

La Parlamentaria señaló que, “estamos en el peor de los mundos para

enfrentar las enfermedades cardiovasculares de la región, hace un año

y medio teníamos los presupuestos, el Decreto del Ministerio de

Hacienda y dos cardiólogos, y hoy día nos vamos a quedar sin nada,

porque ha existido una permanente indiferencia desde el sector salud

para comprar un angiógrafo, para diagnosticar y tratar las

enfermedades cardiovasculares, produciendo un gasto enorme en

traslado de pacientes que llegan con secuelas y sin tratamiento

oportuno”.

En la actualidad para abordar urgencias de enfermedades

cardiovasculares se utiliza un avión ambulancia, que por lo demás, no

está totalmente habilitado para aquello, sino más bien es un medio

comercial que se utiliza para traslados aeromédicos. También el avión

ambulancia tienen no solo costos económicos, sino que las personas

llegan con secuelas productos del tardío tratamiento, por eso es una

ilusión de mejora. Si se evalúan los costos de traslados por cada

paciente y acompañante, más el alojamiento en región destino, son en

promedio más seis millones de pesos solo en el avión ambulancia, que

realiza al menos 25 traslados anuales de pacientes fuera de la región.

La Unidad de Hemodinámia tendría un costo aproximando de cerca de

cuatro mil millones, recursos que fueron comprometidos en el año

2021 por la Directora de Presupuesto Cristina Torres Delgado quien

informó al Subsecretario de Redes Asistenciales la priorización para la

unidad de hemodinámia para la región de Aysén, situación que aún no

se materializa.